Τραγωδία στα Τρίκαλα: Νεκροί και τραυματίες από την πυρκαγιά στο εργοστάσιο «Βιολάντα» - Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες - Real.gr

Σε κατάσταση σοκ είναι η τοπική κοινωνία των Τρικάλων από την τραγωδία που συνέβη σήμερα τα ξημερώματα.

Τραγική κατάληξη είχε η φωτιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα.

Η ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε στο εργοστάσιο προκάλεσε την ολοκληρωτική καταστροφή του, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, έχουν εντοπιστεί τέσσερις σοροί.

Όπως είχε γίνει γνωστό νωρίτερα, από τη φωτιά στο εργοστάσιο αγνοούνταν πέντε γυναίκες εργαζόμενες. Αυτή την ώρα συνεχίζονται οι έρευνες για τη μία γυναίκα που αγνοείται.

ΒΙΟΛΑΝΤΑ: «Μοναδικό μας μέλημα είναι να σταθούμε με σεβασμό και στήριξη δίπλα στις οικογένειες των ανθρώπων που χάσαμε»

Στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων μεταφέρθηκαν τουλάχιστον επτά άνθρωποι, κυρίως για προληπτικούς λόγους.

«Στο Νοσοκομείο Τρικάλων είναι έξι και ένας πυροσβέστης. Είναι καλά στην υγεία τους. Δεν έχουν κάτι σοβαρό. Έχουμε στείλει και από το νοσοκομείο Καρδίτσας δύο ψυχολόγους για ψυχολογική υποστήριξη σε αυτούς και στις οικογένειές τους» δήλωσε στο ΕΡΤnews ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Aυτή την ώρα συγγενείς των θυμάτων βρίσκονται στον χώρο του τραγικού συμβάντος, προσπαθώντας να ενημερωθούν για την τύχη των δικών τους προσώπων. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εργαζόμενοι την Κυριακή είχαν βρεθεί σε εκδήλωση για την πρωτοχρονιάτικη πίτα.

«Χθες κόβαμε την πρωτοχρονιάτικη πίτα»

Συνολικά το εργοστάσιο είχε 12 -13 εργαζόμενους σε νυχτερινή βάρδια την ώρα της έκρηξης.

Δύο εργαζόμενοι από την επόμενη βάρδια, που θα ξεκινούσε στις 6 το πρωί, δήλωσαν συγκλονισμένοι. «Χθες κόβαμε την πρωτοχρονιάτικη πίτα», είπε εργαζόμενος της «Βιολάντα».

Η έκρηξη ακούστηκε στα Τρίκαλα και σε πολύ μεγάλη απόσταση στα χωριά όπου έτριζαν τα τζάμια.

Με την έκρηξη άνοιξαν τα διπλανά πάνελ και έπεσε μέρος της σκεπής, ενώ έπιασε αμέσως φωτιά το κτίριο.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την πυροσβεστική, προηγήθηκε ισχυρή έκρηξη και στο σημείο βρίσκονται όλες οι υπηρεσίες καθώς και η ΕΜΑΚ. Επιπλέον έχει μεταβεί και η ΕΜΑΚ από την Λαμία, ενώ έχει δοθεί εντολή να μεταβεί και η ΔΑΕΕ. Ακόμη, κατά τις ίδιες πληροφορίες, τμήμα της επιχείρησης έχει καταρρεύσει.

Την ώρα που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά το εργοστάσιο ήταν σε λειτουργία καθώς έχει 24ωρη βάρδια, ενώ στο σημείο έχουν σπεύσει και ασθενοφόρα.

Στο σημείο είναι οι ιδιοκτήτες της βιομηχανίας, μεγάλες δυνάμεις της Πυροσβεστικής από Τρίκαλα και από όλη τη Θεσσαλία, προσπαθώντας να θέσουν την τεράστια φωτιά υπό έλεγχο.

Στο σημείο και η Αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων Χρύσα Ντιντή και ο νέος Αστυνομικός Διευθυντής της Α.Δ. Τρικάλων Αθανάσιος Καππάς, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα.