«Βιολάντα» : Οι καταθέσεις-φωτιά εργαζομένων και το νέο βίντεο - Real.gr

Σοβαρά ερωτήματα για τις συνθήκες που οδήγησαν στη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, όπου έχασαν τη ζωή τους πέντε εργαζόμενες, προκύπτουν από τις καταθέσεις εργαζομένων.

Όπως αποκάλυψε ο Τάσος Τέλλογλου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 με τον Νίκο Χατζηνικολάου, από τις μαρτυρίες προκύπτει ότι το τελευταίο διάστημα πριν από το δυστύχημα πολλοί εργαζόμενοι αντιλαμβάνονταν έντονη μυρωδιά θείου στους χώρους εργασίας. Άλλοι μιλούν για περίοδο ενός μήνα και άλλοι για αρκετούς μήνες.

Οι εργαζόμενοι αναφέρουν ότι ενημέρωναν τους υπεύθυνους βάρδιας και τον τεχνικό ασφαλείας, ο οποίος «αρνείται ότι έφτασε στα αυτιά του αυτή η υπόδειξη».

Σχετικά με το «πώς θα μπορούσε να γίνει αισθητή αυτή η μυρωδιά», ο Τάσος Τέλλογλου ανέφερε: «Υπάρχει φορητός μετρητής, το λεγόμενο μανόμετρο, και το ερώτημα είναι αν χρησιμοποιήθηκε αυτός ο φορητός μετρητής για το προπάνιο. Οι αρχές λένε ότι δεν έγινε αυτή η μέτρηση».

Το νέο βίντεο ντοκουμέντο, που δημοσίευσε το trikalaola.gr, φαίνεται ότι έγιναν δύο εκρήξεις στο εργοστάσιο. Στα πλάνα φαίνεται η αρχική έκρηξη, και έπειτα από 6 δευτερόλεπτα καταγράφεται μία δεύτερη παρατεταμένη έκρηξη.

Όπως έγινε γνωστό την Παρασκευή (30/1), με διευρυμένη εντολή της εισαγγελέως Τρικάλων, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος έχει αναλάβει την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης, προκειμένου να συντάξει αναλυτικό πόρισμα για τις συνθήκες της τραγωδίας.

Η εισαγγελική παραγγελία, που παραδόθηκε την Πέμπτη, δεν περιορίζεται μόνο στις ενδεχόμενες ευθύνες της επιχείρησης, αλλά επεκτείνεται και στις υπηρεσίες και τους φορείς που εμπλέκονται στις άδειες κατασκευής και λειτουργίας του εργοστασίου.

Η έρευνα κινείται σε δύο βασικούς άξονες:

το τεχνικό σκέλος, που αφορά τη διάτρηση σωληνώσεων και τα αίτια της διαρροής προπανίου,

και τον έλεγχο των διαδικασιών αδειοδότησης και εποπτείας, ώστε να διαπιστωθεί αν τηρήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

«Βιολάντα»: Σε κλίμα οδύνης το τελευταίο «αντίο» στην Ελένη Κατσαρού και την Βασιλική Σκαμπαρδώνη

Τελέστηκε η κηδεία της 45χρονης Ελένης Κατσαρού, μητέρας ενός παιδιού, η οποία έχασε με τραγικό τρόπο τη ζωή της στην φονική έκρηξη που σημειώθηκε στην μπισκοτοβιομηχανία «Βιολάντα».

Η εξόδιος ακολουθία ξεκίνησε στις 11:30 το πρωί στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου Τρικάλων, με συγγενείς, φίλους και κατοίκους της περιοχής να συγκεντρώνονται για να της πουν το τελευταίο αντίο. Τραγικές φιγούρες οι άνθρωποι της οικογένειάς της, που αποχαιρέτησαν την αγαπημένη τους Ελένη, η οποία έφυγε τόσο πρόωρα και τόσο άδικα από τη ζωή.

Σε κλίμα οδύνης τελέστηκε και η κηδεία της Βασιλικής Σκαμπαρδώνη-Καραγιάννη, με τους δικούς της ανθρώπους να την αποχαιρετούν στις 14:00 μ.μ. στον ναό Αγίου Δημητρίου Φιλύρας Τρικάλων. Τραγικές φιγούρες ο σύζυγος, τα παιδιά και οι γονείς της.