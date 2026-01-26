Τρίκαλα: Τα πρόσωπα της τραγωδίας στο εργοστάσιο «Βιολάντα» - Real.gr

Ήδη έχουν εντοπιστεί οι σοροί τεσσάρων γυναικών και υπάρχουν πληροφορίες και για την ανεύρεση πέμπτης σορού, κάτι που για να επιβεβαιωθεί θα πρέπει να γίνουν εξετάσεις DNA και να προχωρήσει η ταυτοποίηση.

Ήταν αυτές που δεν πρόλαβαν να βγουν από τον χώρο του εργοστασίου τη στιγμή της έκρηξης, ενώ άλλοι γλίτωσαν με ελαφρά τραύματα γιατί εκείνη την ώρα ήταν κοντά στην έξοδο ή εκτός κτιρίου, καθώς έκαναν διάλειμμα.

Ανάμεσα στις εργαζόμενες που δεν πρόλαβε να βγει ζωντανή ήταν η 56χρονη Βούλα Μπουκουβάλα, μητέρα τριών παιδιών. Οι γονείς της κλήθηκαν να δώσουν γενετικό υλικό ώστε να γίνει η ταυτοποίηση.

Ανάμεσα στα πρόσωπα της τραγωδίας και η 42χρονη Βασιλική Σκαμπαρδώνη, που ήταν επίσης στη μοιραία βάρδια.

Μητέρα δύο παιδιών, εργαζόταν κι αυτή στη νυχτερινή βάρδια ώστε να φροντίσει τα παιδιά της και τις υποχρεώσεις τους το πρωί μετά την εργασία της. Παλαιότερα είχε δικό της κομμωτήριο, ωστόσο το έκλεισε και αποφάσισε να εργάζεται στην εταιρεία.

Το τρίτο πρόσωπο της τραγωδίας, σύμφωνα με το MEGA, είναι η 45χρονη Έλενα Κατσαρού, μητέρα ενός παιδιού 13 ετών.

Ο πατέρας μιας εκ των αγνοουμένων μίλησε στο Mega. Ο πατέρας της Βασιλκής είπε ότι η κόρη του εργαζόταν τους τελευταίους έξι μήνες στο εργοστάσιο, καθώς νωρίτερα διατηρούσε κατάστημα στα Τρίκαλα. Όπως είπε, έχει κληθεί για να δώσει DNA προκειμένου να προχωρήσουν στην ταυτοποίηση, καθώς επίσημα η κόρη του θεωρείται ακόμη αγνοούμενη.

Η αδελφή αγνοούμενης σε δηλώσεις της έξω από το εργοστάσιο ανέφερε ότι είναι στην άγνοια και δεν έχει ακόμη εικόνα για το αν έχει βρεθεί. Όπως είπε, η αδελφή της δούλευε στη νυχτερινή βάρδια, στην παραγωγή, για να είναι την ημέρα με τα παιδιά της, ενώ τόνισε ότι έχει δώσει δείγμα DNA στην αστυνομία για την ταυτοποίηση.

Τι εξετάζουν οι αρμόδιες υπηρεσίες

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, που έχει αναλάβει την προανάκριση για τα αίτια της φονικής έκρηξης και μεγάλης πυρκαγιάς, τα ξημερώματα στις εγκαταστάσεις της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα» στα Τρίκαλα.

Ήδη από το πρωί βρίσκεται στον τόπο της τραγωδίας κλιμάκιο της ΔΑΕΕ, το οποίο λαμβάνει καταθέσεις από τους εργαζόμενους που σώθηκαν από την πυρκαγιά, προκειμένου να συλλέξει πληροφορίες για το τί συνέβη και να δώσει απαντήσεις στις αιτίες που προκάλεσαν την ισχυρή έκρηξη.

Το σενάριο που εξετάζουν, ως πιο πιθανό, οι αξιωματικοί του Πυροσβεστικού Σώματος είναι να υπήρξε διαφυγή αερίου στο εσωτερικό του εργοστασίου, πιθανόν στο χώρο παραγωγής, όπου βρίσκονται και οι φούρνοι και από κάποιο σπινθήρα να υπήρξε ακαριαία ανάφλεξη, η οποία προκάλεσε την έκρηξη και την πυρκαγιά.

Σημειώνεται ότι, όπως έγινε γνωστό, η επιχείρηση διέθετε δύο μεγάλες δεξαμενές των 9 κυβικών στον προαύλιο χώρο του εργοστασίου, με μείγμα προπανίου και βουτανίου, το οποίο μεταφερόταν στις εγκαταστάσεις μέσω ειδικών σωληνώσεων, προκειμένου να λειτουργεί ο χώρος της παραγωγής.

Εκείνο που προβληματίζει τους αξιωματικούς του ΠΣ είναι ότι κανείς από τους μάρτυρες δεν αναφέρει ότι αντελήφθη κάποια μυρωδιά πριν από την έκρηξη. Για το λόγο αυτό αφήνουν ανοιχτή μια μικρή πιθανότατα να συνέβαλε στο κακό και κάποια άλλη χημική αιτία.

Σε κάθε περίπτωση, οι απαντήσεις και διευκρινίσεις για όλα τα ερωτήματα θα δοθούν μετά την αυτοψία στο χώρο και την ολοκλήρωση των καταθέσεων, ενώ έχουν οριστεί και πραγματογνώμονες από την Αθήνα και συγκεκριμένα ένας ηλεκτρολόγος, ένας χημικός και ένας πυροτεχνουργός, οι οποίοι θα υποβάλουν τα πορίσματά τους μετά την έρευνα που θα πραγματοποιήσουν στο χώρο.

Σημειώνεται ότι οι αξιωματικοί του ΠΣ είναι σε στενή συνεργασία και με εισαγγελέα, που βρίσκεται στον τόπο της τραγωδίας από το πρωί και παρακολουθεί τις έρευνες.

Τεράστια έκρηξη

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η πρώτη ενημέρωση που έγινε για την πυρκαγιά στο κέντρο της Άμεσης Δράσης ανέφερε, όπως και στην Πυροσβεστική, ότι ακούστηκε μια μεγάλη έκρηξη.

Για μεγάλη έκρηξη έκαναν λόγο και οι αναφορές προς τους αστυνομικούς που έφτασαν στον τόπο της τραγωδίας.

Είναι χαρακτηριστικό ότι υπάρχουν μαρτυρίες πως η έκρηξη ακούστηκε στην πόλη των Τρικάλων, η οποία βρίσκεται σε απόσταση έξι με επτά χιλιομέτρων, αλλά ακόμη και σε απόσταση δέκα χιλιομέτρων.

Η έκρηξη ήταν τεράστια, οι εργαζόμενοι που κατάφεραν να βγουν μόνοι τους βρίσκονταν κοντά στην έξοδο, και έτσι μπόρεσαν και βγήκαν, ενώ οι πέντε εργαζόμενες που από την πρώτη στιγμή θεωρήθηκαν αγνοούμενες βρίσκονταν σε υπόγειο χώρο του εργοστασίου.

«Προκλήθηκε από το υπόγειο προς τα πάνω. Εικάζουμε ότι θα είναι κάποια διαρροή, δεν υπάρχει συγκεκριμένη εκτίμηση» δήλωσε στο «Mega news» ο αντιδήμαρχος Τρικάλων, υπεύθυνος για την Πολιτική Προστασία. «Ήταν η τελευταία κατασκευή, η μονάδα λειτούργησε το 2023» πρόσθεσε, εξηγώντας ότι το τμήμα του εργοστασίου όπου σημειώθηκε η έκρηξη και παραδόθηκε στις φλόγες ήταν το νεότερο τμήμα του εργοστασίου.

Μάλιστα, εργαζόμενοι είπαν ότι η έκρηξη ακούστηκε από σημείο του εργοστασίου όπου δεν υπάρχουν φιάλες υγραερίου, οι οποίες βρίσκονται στο υπόγειο. Όλα αυτά θα διερευνηθούν μετά την ολοκλήρωση του έργου της κατάσβεσης από τις ανακριτικές υπηρεσίες του πυροσβεστικού σώματος, ενώ στον τόπο της τραγωδίας βρίσκεται και εισαγγελέας. Όλα τα ενδεχόμενα για την τραγωδία ερευνώνται.

