Τραγωδία στα Τρίκαλα: Τα σενάρια για τα αίτια της φονικής έκρηξης στο εργοστάσιο «Βιολάντα» - Real.gr

Η πυρκαγιά ξέσπασε λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα στο εργοστάσιο, όπου, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, μέσα βρίσκονταν 13 άτομα. Επτά άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο (έξι εργαζόμενοι και ένας πυροσβέστης), ενώ πέντε αγνοούνταν. Σύμφωνα με πληροφορίες από τις πέντε αγνοούμενες οι τρεις εντοπίστηκαν νεκρές, ενώ συνεχίζεται η αναζήτηση για τις άλλες δύο.

Οι υπόλοιποι της νυχτερινής βάρδιας βγήκαν από την ίδια έξοδο που χρησιμοποιούσαν καθημερινά.

Τα ακριβή αίτια διερευνά κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Τι πιθαναλογείται για τα αίτια

Σύμφωνα με πληροφορίες δεν υπήρχαν φιάλες υγραερίου που δικαιολογούν τόσο μεγάλη έκρηξη, αλλά αμμωνία και προπάνιο είναι υλικά που αναφέρθηκαν ως πιθανή αιτία.

Έξι εργαζόμενοι μεταφέρθηκαν για προληπτικούς λόγους στο Κρατικό Νοσοκομείο Τρικάλων, όπως και ένας πυροσβέστης. Όλοι αναμένεται να λάβουν τις επόμενες ώρες εξιτήριο.

Τεράστια έκρηξη

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η πρώτη ενημέρωση που έγινε για την πυρκαγιά στο κέντρο της Άμεσης Δράσης ανέφερε, όπως και στην Πυροσβεστική, ότι ακούστηκε μια μεγάλη έκρηξη.

Για μεγάλη έκρηξη έκαναν λόγο και οι αναφορές προς τους αστυνομικούς που έφτασαν στον τόπο της τραγωδίας.

Είναι χαρακτηριστικό ότι υπάρχουν μαρτυρίες πως η έκρηξη ακούστηκε στην πόλη των Τρικάλων, η οποία βρίσκεται σε απόσταση έξι με επτά χιλιομέτρων, αλλά ακόμη και σε απόσταση δέκα χιλιομέτρων.

Η έκρηξη ήταν τεράστια, οι εργαζόμενοι που κατάφεραν να βγουν μόνοι τους βρίσκονταν κοντά στην έξοδο, και έτσι μπόρεσαν και βγήκαν, ενώ οι πέντε εργαζόμενες που από την πρώτη στιγμή θεωρήθηκαν αγνοούμενες βρίσκονταν σε υπόγειο χώρο του εργοστασίου.

«Προκλήθηκε από το υπόγειο προς τα πάνω. Εικάζουμε ότι θα είναι κάποια διαρροή, δεν υπάρχει συγκεκριμένη εκτίμηση» δήλωσε στο «Mega news» ο αντιδήμαρχος Τρικάλων, υπεύθυνος για την Πολιτική Προστασία. «Ήταν η τελευταία κατασκευή, η μονάδα λειτούργησε το 2023» πρόσθεσε, εξηγώντας ότι το τμήμα του εργοστασίου όπου σημειώθηκε η έκρηξη και παραδόθηκε στις φλόγες ήταν το νεότερο τμήμα του εργοστασίου.

Μάλιστα, εργαζόμενοι είπαν ότι η έκρηξη ακούστηκε από σημείο του εργοστασίου όπου δεν υπάρχουν φιάλες υγραερίου, οι οποίες βρίσκονται στο υπόγειο. Όλα αυτά θα διερευνηθούν μετά την ολοκλήρωση του έργου της κατάσβεσης από τις ανακριτικές υπηρεσίες του πυροσβεστικού σώματος, ενώ στον τόπο της τραγωδίας βρίσκεται και εισαγγελέας. Όλα τα ενδεχόμενα για την τραγωδία ερευνώνται.

«Το προηγούμενο βράδυ έκοβαν όλοι μαζί πρωτοχρονιάτικη πίτα»

Μέχρι το βράδυ διασκέδαζαν όλοι μαζί στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας, είπαν στο ΕΡΤnews, εργαζόμενοι που θα έπιαναν δουλειά στις 6 τα ξημερώματα. Αυτό που αντίκρυσαν ήταν το τεράστιο εργοστάσιο παρανάλωμα πυρός ενώ γνώριζαν σε ποιο σημείο ακριβώς δούλευαν οι συνάδελφοί τους και ποιοι είχαν διάλειμμα.

Στον τόπο της τραγωδίας παραμένουν 60 συνολικά άνδρες της πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ, με 13 οχήματα, που επιχειρούν για την πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς και τον εντοπισμό των αγνοουμένων.

Ο θόρυβος από την έκρηξη που σημειώθηκε στις 4 τα ξημερώματα, ήταν τόσο ισχυρός που ακούστηκε μέσα στα Τρίκαλα αλλά κα σε γειτονικά χωριά, σε ακτίνα 10 χιλιομέτρων σύμφωνα με μαρτυρίες.

Το τεράστιο έργοστάσιο βρισκόταν στο έκτο χιλιόμετρο της Παλαιάς Εθνικής Οδού Τρικάλων. Σε ισχύ τέθηκε εκτροπή κυκλοφορίας.

Αυτή τη στιγμή, το μόνο που μας απασχολεί είναι οι άνθρωποί μας. Στεκόμαστε δίπλα σε αυτούς και στις οικογένειές τους και κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να τους στηρίξουμε. Παράλληλα, συνεργαζόμαστε πλήρως με τις αρμόδιες αρχές και παρέχουμε κάθε διαθέσιμη βοήθεια», ανακοίνωσε η βιομηχανία «Βιολάντα».

Τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στις οικογένειες και στους οικείους των θυμάτων της πυρκαγιάς σε βιομηχανική εγκατάσταση στα Τρίκαλα εκφράζει η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, επισημαίνοντας ότι, από τις πρώτες πρωινές ώρες, κλιμάκιο της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας βρίσκεται στον τόπο της πυρκαγιάς.

Όλοι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί προχωρούν σε όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες για τη διερεύνηση των αιτιών και των συνθηκών του τραγικού συμβάντος», τονίζει σε ανάρτηση.

«Η σκέψη μας είναι στις οικογένειες των θυμάτων στα Τρίκαλα τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο, ενώ συλλυπητήρια μηνύματα έστειλαν και οι ηγέτες της αντιπολίτευσης.

Εικόνες σοκ από τη φωτιά στο εργοστάσιο «Βιολάντα»: