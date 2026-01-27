Τραγωδία στα Τρίκαλα: Θρήνος για τις πέντε εργάτριες που χάθηκαν στο εργοστάσιο της Βιολάντα - Συγκλονίζουν οι ιστορίες τους - Real.gr

Τραγικός ήταν ο επίλογος στην προσπάθεια που κατέβαλαν οι Πυροσβέστες και οι διασώστες στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, καθώς και η πέμπτη γυναίκα που αγνοούνταν εντοπίστηκε νεκρή.

Οι πέντε άτυχες γυναίκες έδιναν την καθημερινή μάχη για τον επιούσιο και την ανατροφή των παιδιών τους και είχαν επιλέξει τη συγκεκριμένη βάρδια-που αποδείχθηκε μοιραία- ώστε να βρίσκονται κοντά στις οικογένειές τους, που τώρα καλούνται να διαχειριστούν τις πιο δύσκολες στιγμές.

Το πρώτο επιβεβαιωμένο θύμα ήταν η 42χρονη Βασιλική Σκαμπαρδώνη από το Φιλύρα Τρικάλων. Μητέρα δύο παιδιών και ιδιαίτερα γνωστή στην τοπική κοινωνία, καθώς στο παρελθόν είχε κομμωτήριο στην περιοχή, πριν αρχίσει να εργάζεται στη συγκεκριμένη μονάδα.

Το δεύτερο θύμα που έχει ταυτοποιηθεί είναι η 45χρονη Έλενα Κατσαρού από το χωριό Γλίνος. Ήταν μητέρα ενός 13χρονου αγοριού και εργαζόταν για πολλά χρόνια στη «Βιολάντα». Γνώριζε τον χώρο, τους ρυθμούς εργασίας, τις καθημερινές δυσκολίες. Η δουλειά της στο εργοστάσιο ήταν η δεύτερη ζωή της και δυστυχώς εκεί άφησε την τελευταία της πνοή. Στο ίδιο εργοστάσιο εργαζόταν και η μητέρα της. Δούλευαν αντίθετες βάρδιες για να μένει πάντα κάποια με το παιδί.

Η τρίτη νεκρή εργάτρια είναι η Σταυρούλα Μπουκοβάλα από την Καρδίτσα, μητέρα τριών παιδιών. Εργαζόταν στην παραγωγή όταν έγινε η έκρηξη μέσα στο εργοστάσιο και ξέσπασε η φωτιά.

Η τέταρτη νεκρή εργάτρια είναι η Αναστασία Νάσιου. Η Αναστασία , καταγόταν από το Γριζάνο Φαρκαδόνας και για χρόνια δούλευε στη Γερμανία. Μετρούσε αντίστροφα για να βγει στη σύνταξη, μάζευε τα τελευταία ένσημα, αλλά δυστυχώς δεν πρόλαβε να χαρεί την επιστροφή της στην πατρίδα.

Μια ημέρα πριν ήταν αγκαλιασμένες, χαμογελαστές, στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας. Ένα στιγμιότυπο που θα είναι για πάντα η τελευταία τους φωτογραφία.

Νωρίς το πρωί της Τρίτης, ανασύρθηκε και η σορός της πέμπτης εργάτριας που αναζητούνταν από χθες. Είναι η Αγάπη Μπουνόβα, σύζυγος, μητέρα και γιαγιά.

Η ανακοίνωση της εταιρείας

Με απόλυτο σεβασμό στις οικογένειες των ανθρώπων που χάσαμε, η Διοίκηση της εταιρείας αναλαμβάνει άμεσα συγκεκριμένες πρωτοβουλίες στήριξης, πέραν των αποζημιώσεων που θα καταβληθούν στους νόμιμους δικαιούχους: Σταθερή μηνιαία οικονομική ενίσχυση προς τις οικογένειες, ισόποση με το μισθό που λάμβαναν οι εργαζόμενες, έως την ηλικία που θα συμπλήρωναν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης. Μηνιαία οικονομική ενίσχυση για τα ανήλικα παιδιά των οικογενειών που επλήγησαν για τη στήριξη των εξόδων διαβίωσης έως και την ενηλικίωσή τους. Αμεση καταβολή ποσού ισόποσου με έξι (6) μηνιαίους μισθούς, για την κάλυψη των άμεσων εξόδων των οικογενειών.

Ήταν γυναίκες που προσπαθούσα να ισορροπήσουν ανάμεσα στις ανάγκες της ζωής και την φροντίδα των παιδιών τους, όμως αυτό έγινε τελικά η πιο σκληρή ειρωνεία της μοίρας. Τα χαμόγελα τους έσβησαν για πάντα.