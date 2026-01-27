Τραγωδία στα Τρίκαλα: Τρεις συλλήψεις για την έκρηξη στο εργοστάσιο «Βιολάντα» - Real.gr

Σε τρεις συλλήψεις προχώρησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για την φονική έκρηξη και πυρκαγιά, που κατέληξε στην τραγωδία με πέντε εργαζόμενες γυναίκες, στο εργοστάσιο της εταιρείας Βιολάντα στα Τρίκαλα.

Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της εταιρείας, τον τεχνικό ασφαλείας και τον τεχνικό βάρδιας οι οποίοι εξετάζονται από τους αξιωματικούς της ΔΑΕΕ που διενεργούν προανάκριση για το τραγικό συμβάν.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, δύο από τους τρεις πραγματογνώμονες που διόρισε η ΔΑΕΕ, προκειμένου να ερευνήσουν το χώρο της τραγωδίας, αποφάνθηκαν ότι η έκρηξη σαν αυτή που κατέστρεψε το εργοστάσιο της μπισκοτοβιομηχανίας μπορεί να προκληθεί μόνο από διαρροή προπανίου, ενώ και ένας από τους εργαζόμενους της βάρδιας κατέθεσε ότι πριν από την έκρηξη υπήρχε οσμή αερίου στο χώρο παραγωγής, όπου βρίσκονταν και οι φούρνοι και εκτιμάται ότι εκεί έγινε η ακαριαία ανάφλεξη που προκάλεσε την έκρηξη.

Υπενθυμίζεται ότι στο προαύλιο του εργοστασίου υπήρχαν δύο μεγάλες δεξαμενές με προπάνιο, από όπου γινόταν οι εφοδιασμός με σωληνώσεις στο χώρο της παραγωγής.

Για τις εξελίξεις αναμένονται ανακοινώσεις από το Πυροσβεστικό Σώμα.

Σε εξέλιξη οι έρευνες για τα αίτια της τραγωδίας

Η επιχείρηση κατάσβεσης συνεχίζεται, παράλληλα με τις έρευνες των αρμόδιων αρχών. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, η έκρηξη φέρεται να προκλήθηκε σε υπόγειο χώρο 300 τετραγωνικών μέτρων, ο οποίος χρησιμοποιούνταν ως αποθήκη. Την ίδια ώρα, αναφορές κάνουν λόγο για οσμή γκαζιού που είχε παρατηρηθεί το τελευταίο διάστημα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι δεξαμενές προπανίου που τροφοδοτούσαν τους φούρνους της μονάδας βρέθηκαν άθικτες, γεγονός που ενισχύει το σενάριο διαρροής προπανίου στο εσωτερικό δίκτυο διανομής, όπως αναφέρει η ΕΡΤ.

«Η έκρηξη από προπάνιο και βουτάνιο, δηλαδή από υγραέριο, είναι ιδιαίτερα ισχυρή. Είναι η πιο συχνή αιτία εκρήξεων σε βιομηχανίες τροφίμων λόγω της χρήσης υγραερίου», επισήμανε ο καθηγητής Χημείας στο ΕΚΠΑ, Νίκος Θωμαΐδης. Όπως εξηγούν οι επιστήμονες, το μείγμα προπανίου-βουτανίου ενδέχεται να συσσωρεύτηκε στον υπόγειο χώρο, οδηγώντας στη μοιραία ανάφλεξη. «Το προπάνιο είναι βαρύτερο από τον αέρα και μπορεί να λιμνάσει χαμηλά. Αυτό μπορεί να προκαλέσει ανάφλεξη αν έρθει σε επαφή με θερμές επιφάνειες» ανέφερε ο καθ. Περιβαλλοντικής Μηχανικής ΑΠΘ, Δημοσθένης Σαρηγιάννης.

Την ίδια στιγμή, η Πυροσβεστική απευθύνει έκκληση σε αυτόπτες μάρτυρες να καταθέσουν οποιαδήποτε πληροφορία. «Είναι εν μέρει σωστό ότι αέρια όπως το προπάνιο είναι από τη φύση τους άοσμα. Ωστόσο, για λόγους ασφαλείας προστίθενται συνήθως ουσίες με έντονη οσμή, ώστε μια διαρροή να γίνεται άμεσα αντιληπτή», διευκρίνισε ο αντιπύραρχος Δημήτρης Λιότσος.

Παράλληλα, κλιμάκια της Πυροσβεστικής λαμβάνουν καταθέσεις από τον τεχνικό ασφαλείας καθώς και από τους επτά διασωθέντες, οι οποίοι εντοπίστηκαν από τύχη στον προαύλιο χώρο της επιχείρησης.

Οι επιστήμονες εξετάζουν σοβαρά και το ενδεχόμενο δευτερογενούς έκρηξης από τη σκόνη αλεύρων που υπήρχε στον χώρο. «Μπορεί να υπήρξε δευτερογενής έκρηξη. Ξεκίνησε από το προπάνιο, αλλά στη συνέχεια η καύση της σκόνης ενδέχεται να ενίσχυσε και να μεγέθυνε την έκρηξη», τόνισε ο Ν. Θωμαΐδης.

Ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης δεσμεύτηκε ότι η έρευνα θα ολοκληρωθεί σε βάθος. «Θα διερευνηθεί μέχρι τέλους. Είναι κρίσιμο από την πρώτη στιγμή να διασφαλιστεί ο χώρος, ώστε να μη χαθούν σημαντικά στοιχεία», δήλωσε.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο επικεφαλής της ασφάλειας της επιχείρησης Βιολάντα, μηχανολόγος μηχανικός από τα Τρίκαλα και συνεργαζόμενος με την εταιρεία, έχει ολοκληρώσει την κατάθεσή του. «Τα σχέδια της επιχείρησης βρίσκονται στα χέρια των ιδιοκτητών. Δεν υπήρχε κανένα άλλο εύφλεκτο υλικό στο σημείο που προκάλεσε την έκρηξη και τη φωτιά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μέχρι στιγμής, οι αρχές δεν μπορούν να επιβεβαιώσουν αν υπήρχε ενεργό σύστημα ενημέρωσης για τον υπεύθυνο της εταιρείας ή αν έλαβε ειδοποίηση για τυχόν διαρροή ή έκρηξη. Δεν αποκλείεται επίσης να προκλήθηκε η έκρηξη από σπίθα σε διακόπτη ή μηχάνημα, που ενδεχομένως προκάλεσε σπινθήρα σε σωλήνες κάτω από τον φούρνο, ακόμη και χωρίς διαρροή υγραερίου ή με το υγραέριο να υπερθερμαίνεται. Όπως επισημαίνουν οι υπεύθυνοι της Πυροσβεστικής: «Οι σωλήνες φαίνεται να είναι το σημείο που προκάλεσε την έκρηξη, σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα».

Έχουν ήδη καταθέσει τρεις διασωθέντες, ενώ οι υπόλοιποι εργαζόμενοι προσέρχονται αυτοβούλως μετά από κλήση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού και του ανακριτικού τμήματος της Πυροσβεστικής Θεσσαλίας. «Δεν είναι ύποπτοι. Δίνουν τη δική τους εκδοχή για την κατάσταση που επικρατούσε στο εργοστάσιο», σημειώνεται.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, όλα λειτουργούσαν κανονικά στην επιχείρηση πριν την έκρηξη. Οι έλεγχοι της Πυροσβεστικής συνεχίζονται εντατικά, με στόχο να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες που οδήγησαν στην τραγωδία.