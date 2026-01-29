Τραγωδία στα Τρίκαλα: Σε κλίμα οδύνης οι κηδείες της Σταυρούλας, της Αναστασίας, της Αγάπης - Real.gr

Τελευταία πράξη του δράματος σήμερα για τρεις από τις πέντε οικογένειες των εργαζομένων που χάθηκαν στην τρομακτική έκρηξη και φωτιά στο εργοστάσιο της βιομηχανίας «Βιολάντα».

Στις 14:00 το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου στο Προάστιο Καρδίτσας κηδεύτηκε η Σταυρούλα Μπουκουβάλα, μητέρα τριών παιδιών.

Πλήθος κόσμου, με λουλούδια στα χέρια, βρέθηκαν στην εκκλησία για να αποχαιρετήσουν την άτυχη γυναίκα. Πίσω από τα δάκρυα κυριαρχούσε η απαίτηση για δικαιοσύνη.

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης και οδύνης τελέστηκε πριν από λίγο στο Γριζάνο Τρικάλων η κηδεία της 57χρονης Αναστασίας Νάσιου, που έχασε άδικα τη ζωή της στο τραγικό δυστύχημα στη βιομηχανία Βιολάντα.

Συγγενείς, φίλοι και κάτοικοι της περιοχής την αποχαιρέτησαν με δάκρυα.

Τέλος, στις 16:00 τελέστηκε σε κλίμα οδύνης στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Μεγαλοχωρίου Τρικάλων η κηδεία της Αγάπης Μπουνόβα.

Αύριο οι συγγενείς και φίλοι θα πουν το τελευταίο «αντίο» στις άλλες δύο γυναίκες που έχασαν τη ζωή τους από την πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα».

Η Βασιλική Σκαμπαρδώνη-Καραγιάννη, κηδεύεται αύριο Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ. στον ναό Αγίου Δημητρίου Φιλύρας Τρικάλων. Επίσης τελείται στα Τρίκαλα η κηδεία της Ελένης Κατσαρού, στον ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης.