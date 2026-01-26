Τραγωδία στα Τρίκαλα: Βίντεο ντοκουμέντο δείχνει τη στιγμή της έκρηξης στο εργοστάσιο «Βιολάντα» - Real.gr

Στο φως της δημοσιότητας έρχονται εικόνες που δείχνει τη ένταση της έκρηξης που έγινε τα ξημερώματα της Δευτέρας (26/1/26) στο εργοστάσιο μπισκότων «Βιολάντα».

Η έκρηξη στις εγκαταστάσεις της «Βιολάντα» ακούστηκε σε πολύ μεγάλη απόσταση ενώ όπως φαίνεται και στο βίντεο που δημοσιεύει το trikalaopinion, ο ουρανός φωτίστηκε και η νύχτα έγινε μέρα!

Η κάμερα που κατέγραψε το βίντεο λίγο πριν τις 4 τα ξημερώματα της Δευτέρας (26/1/26), είναι σε απόσταση λίγων χιλιομέτρων από το εργοστάσιο που έγινε η τραγωδία στο εργοστάσιο «Βιολάντα».

Δείτε το βίντεο:

Νωρίτερα, το φως της δημοσιότητας είδε ένα ηχητικό ντοκουμέντο από την έκρηξη.

Το βίντεο που ακολουθεί από το trikalazoom.site προέρχεται από κάμερα ασφαλείας σε περιοχή των Τρικάλων, σε απόσταση περίπου 8 χιλιομέτρων από τις εγκαταστάσεις της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα». Παρότι η κάμερα δεν έχει οπτική επαφή με το εργοστάσιο, καταγράφεται καθαρά ένας εκκωφαντικός ήχος ο οποίος φέρεται να είναι από την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε στις 03:55:55 τα ξημερώματα της Δευτέρας.

Η καταγραφή αποτυπώνει τη σφοδρότητα του φαινομένου και επιβεβαιώνει τη μεγάλη έκταση με την οποία έγινε αισθητό σε ολόκληρη την πόλη.

Δείτε το βίντεο: