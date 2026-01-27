Τραγωδία στα Τζουμέρκα: 55χρονος βρέθηκε νεκρός σε ρέμα - Real.gr

Ένα τραγικό συμβάν σημειώθηκε στα Τζουμέρκα, όταν υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ένας 55χρονος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός, πεσμένος σε ρέμα.

Σύμφωνα με το epirus-tv-news, ο άτυχος άνδρας είχε πάει χθες στο καφενείο του χωριού και μετά δεν επέστρεψε στο σπίτι του και έτσι ο αδερφός του ανησύχησε και ειδοποίησε τις Αρχές.

Άμεσα κινητοποιήθηκε η Πυροσβεστική και συγκεκριμένα το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Βορείων Τζουμέρκων, το οποίο και εντόπισε σήμερα το πρωί τον 55χρονο, χωρίς τις αισθήσεις του.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε με φορείο και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ προκειμένου να διακομισθεί στο ΠΓΝΙ.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου του θα φωτίσει η ιατροδικαστική εξέταση.