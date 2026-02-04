Τραγωδία στη Χίο: «Δεν κοιμήθηκα όλο το βράδυ» - Συγκλονίζει δύτης που ανέσυρε 12 σορούς - Real.gr

Ο δύτης Βαγγέλης Κυρίθρας που συμμετείχε στην επιχείρηση και κατάφερε να ανασύρει 12 σορούς μίλησε για τις συγκλονιστικές στιγμές που βίωσε στα ανοιχτά της Χίου.

«Με ενημέρωσαν ότι είχε γίνει ένα ατύχημα, χωρίς να γνωρίζουμε βέβαια τι είχε γίνει και σπεύσαμε δύο δύτες. Είδαμε ένα σκάφος να είναι χτυπημένο, μισό βουλιαγμένο και δυστυχώς πτώματα πάνω. Τα συναισθήματα δεν περιγράφονται. Είναι πολύ άσχημο συναίσθημα να έχεις τόσα σώματα χωρίς ψυχή μπροστά σου. Δεν κοιμήθηκα όλο το βράδυ. Εκεί σου έρχονται τα συναισθήματα λύπης, πόνου. Σκέφτεσαι τους ανθρώπους που έφυγαν από τις οικογένειές τους, από τον τόπο τους», δήλωσε, μιλώντας στην ΕΡΤ.

Όπως ανέφερε, η επιχείρηση, αφού έφτασαν, διήρκησε περίπου 45 λεπτά, ενώ τα θύματα είχαν εμφανείς κακώσεις στα σώματά τους.

Μένει να ολοκληρωθεί ιατροδικαστική εξέταση και να βγουν τα αποτελέσματα για τις συνθήκες πώς ακριβώς έχασαν οι άνθρωποι αυτοί τη ζωή τους, καθώς κανείς δεν είχε σωσίβιο.