Τραγωδία στη Χίο: Οι πρώτες καταθέσεις των διασωθέντων - Τι συνέβη με τη θερμική κάμερα στο σκάφος του Λιμενικού - Real.gr

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες από αέρος και θαλάσσης στο σημείο όπου σημειώθηκε η τραγωδία με τους 15 νεκρούς μετανάστες ανοιχτά της Χίου.

Στο νοσοκομείο νοσηλεύονται 22 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων γυναίκες και παιδιά. Ένορκη διοικητική εξέταση, για να διακριβωθούν τα αίτια της σύγκρουσης του σκάφους του Λιμενικού με το πλωτό των μεταναστών, διέταξε το υπουργείο Ναυτιλίας, ενώ συνελήφθη ένας Μαροκινός υπήκοος που φέρεται ως διακινητής.

Στις πρώτες τους καταθέσεις, σύμφωνα με το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Mega, οι διασωθέντες περιέγραψαν ότι θυμούνται να υπάρχει σκοτάδι και να βρίσκονται στριμωγμένοι ο ένας δίπλα στον άλλον. Όπως ανέφεραν, ένας προβολέας έπεσε επάνω στη βάρκα και μετά δεν θυμούνται τι ακριβώς συνέβη, ενώ πρόσθεσαν ότι υπήρξε ένας βίαιος χειρισμός από τον διακινητή και η βάρκα αναποδογύρισε.

Δεκαπέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην τραγωδία που εκτυλίχθηκε το βράδυ της Τρίτης στη θαλάσσια περιοχή ανοικτά του Μερσινιδίου, στο Βροντάδο, στην ανατολική Χίο, όπου πλεούμενο με άγνωστο ως τώρα αριθμό μεταναστών και προσφύγων συγκρούστηκε με σκάφος του Λιμενικού Σώματος.

Από τη θάλασσα ανασύρθηκαν 14 νεκροί – 11 άνδρες και τρεις γυναίκες -, ενώ τέταρτη γυναίκα κατέληξε στο Γενικό Νοσοκομείο της Χίου, όπου διακομίστηκε βαρύτατα τραυματισμένη, με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν και νοσηλεύονται επίσης άλλοι 24 τραυματίες, επτά άνδρες, έξι γυναίκες και 11 παιδιά. Τρεις από αυτούς χειρουργήθηκαν, καθώς είχαν τραυματιστεί σε ζωτικά όργανα. Άλλες δύο γυναίκες, έγκυες, θα χειρουργηθούν επίσης, αφού διαπιστώθηκε ότι τα έμβρυα ήταν νεκρά.

Στη σύγκρουση τραυματίστηκαν ελαφρά δύο στελέχη του Λιμενικού Σώματος (άνδρας και γυναίκα) που επέβαιναν στο σκάφος και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Χίου για να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Ο άνδρας είναι τραυματισμένος στο άνω άκρο, η γυναίκα υπέστη ελαφριά εγκεφαλική διάσειση.

Για το δυστύχημα συνελήφθη ένας Μαροκινός, ο οποίος, βάσει των καταθέσεων, φέρεται να είναι ο διακινητής.

ΕΔΕ για την τραγωδία στη Χίο

Σε εξέλιξη είναι Ένορκη Διοικητική Εξέταση που διεξάγεται από ανώτατα στελέχη του Λιμενικού σχετικά με τις συνθήκες του πολύνεκρου δυστυχήματος. Πρωταρχικό μέλημα του Λιμενικού είναι η αποκάλυψη όλων των λεπτομερειών της σύγκρουσης των δύο σκαφών.

Σύμφωνα με τις έως τώρα καταθέσεις των μελών τού πληρώματος του σκάφους του Λιμενικού, ο χειριστής του δουλεμπορικού σκάφους έπεσε στην πλάγια δεξιά πλευρά του σκάφους της Ελληνικής Ακτοφυλακής, ανετράπη και βυθίστηκε.

«Η κατάσταση πολύ τραγική, δεν περιγράφεται με λόγια»

Ο Βαγγέλης Κυρήθρας, ένας από τους δύτες που συνέδραμαν στην επιχείρηση, συγκλονίζει με την περιγραφή του για τα όσα αντίκρισε στο σημείο:

«Ζήσαμε τραγικές στιγμές. Μέσα στο σκάφος πολλά πτώματα, τα περισσότερα τα βγάλαμε εμείς. Η κατάσταση πολύ τραγική, δεν περιγράφεται με λόγια. Προσπαθούσαμε να δούμε αν υπάρχουν ζωτικές λειτουργίες σε κάθε έναν που βγάζαμε, δεν υπήρχε σε κανέναν. Συνεχίσαμε και ανασύραμε τα πτώματα. Πολλά πτώματα σε ένα σκάφος, παραμορφωμένα πρόσωπα, κεφάλια. Το σκάφος ήταν μικρό, 6 μέτρα, 40 άτομα στοιβαγμένα εκεί, δεν έχουμε τον ακριβή αριθμό. Εμείς βγάλαμε 12-13. Ήταν ημιβυθισμένο. Αν κάποιοι χτύπησαν και έμειναν αναίσθητοι στο σκάφος, μετά θα πνίγηκαν επειδή ήταν γεμάτο νερό».

Δεν χρησιμοποιήθηκε η θερμική κάμερα στο σκάφος του Λιμενικού

Πηγές του Λιμενικού εξηγούν γιατί δεν χρησιμοποιήθηκε η θερμική κάμερα.

Όπως λένε, το σκάφος του Λιμενικού διαθέτει θερμική κάμερα, η οποία χρησιμοποιείται ως υποβοηθητικό εργαλείο σε συνδυασμό με το ραντάρ για τον εντοπισμό και την αναγνώριση στόχων στο θαλάσσιο πεδίο.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, κατά δήλωση του κυβερνήτη, δεν χρησιμοποιήθηκε επειδή η χρήση της δεν κρίθηκε εκ μέρους του αναγκαία, καθώς το ταχύπλοο σκάφος είχε ήδη εντοπιστεί από κάμερα παρατήρησης στεριάς αλλά και οπτικά με τη χρήση προβολέα.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού για τις συνθήκες του δυστυχήματος στη Χίο

Λεπτομέρειες σχετικά με το πολύνεκρο δυστύχημα έδωσε μέσω ανακοίνωσης το Λιμενικό Σώμα.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, το περιστατικό συνέβη όταν φουσκωτό περιπολικό σκάφος του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Π.Λ.Σ.), το οποίο εκτελούσε προγραμματισμένη περιπολία, εντόπισε ένα φουσκωτό ταχύπλοο σκάφος με αλλοδαπούς επιβαίνοντες να κινείται χωρίς φώτα ναυσιπλοΐας προς τις ανατολικές ακτές της Χίου, στη θαλάσσια περιοχή Μυρσινιδίου. Ο χειριστής του ταχύπλοου δεν συμμορφώθηκε στα φωτεινά και ηχητικά σήματα του ΠΛΣ, αντιθέτως ανέστρεψε πορεία και ακολούθησε πρόσκρουσή του στην πλάγια δεξιά πλευρά του σκάφους του Λιμενικού. Από τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης, το σκάφος ανετράπη και βυθίστηκε, με αποτέλεσμα την πτώση όλων των επιβαινόντων του στη θάλασσα.

Υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ξεκίνησε άμεσα επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Στην επιχείρηση συμμετείχαν τέσσερα περιπολικά σκάφη του λιμενικού και ένα ιδιωτικό σκάφος με επιβαίνοντες ιδιώτες δύτες. Από αέρος επιχείρησαν δύο ελικόπτερα της Πολεμικής Αεροπορίας. Συνολικά, 25 αλλοδαποί -7 άντρες, 7 γυναίκες και 11 ανήλικοι- περισυλλέχθηκαν από ένα πλωτό σκάφος του λιμενικού σώματος, τραυματισμένοι και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι, από όπου διακομίστηκαν στο Σκυλίτσειο Νοσοκομείο. Στη συνέχεια, μία γυναίκα εξ αυτών, κατέληξε. Στο νοσοκομείο διακομίστηκαν επίσης δύο μέλη του πληρώματος του σκάφους του λιμενικού. Ένας άνδρας και μια γυναίκα, με τον άνδρα να έχει λάβει ήδη εξιτήριο ενώ η συνάδελφος του παραμένει νοσηλευόμενη για περαιτέρω εξετάσεις. Κατά τη διάρκεια των ερευνών, από δύο ΠΛΣ εντοπίστηκαν και περισυλλέχθηκαν συνολικά 14 πτώματα, 11 αντρών και 3 γυναικών. Τα πτώματα μεταφέρθηκαν στο λιμάνι και ακολούθως στο Σκυλίτσειο Νοσοκομείο, για τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής. Συνολικά οι νεκροί είναι 15.

Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου. Οι έρευνες προς εντοπισμό πιθανόν αγνοουμένων αλλοδαπών συνεχίζονται με πέντε περιπολικά σκάφη, ενώ απογειώθηκε και ένα ελικόπτερο.

Πώς λειτουργούν τα κυκλώματα

Σύμφωνα με τα στοιχεία των αρχών οι διακινητές δεν ταξιδεύουν σχεδόν ποτέ. Τις περισσότερες φορές εξαναγκάζουν μετανάστες να οδηγήσουν ως αντάλλαγμα για φθηνότερη διέλευση ή εκβιάζουν τοξικοεξαρτημένους με αντάλλαγμα ναρκωτικά. Τα μέλη των κυκλωμάτων έχουν ρόλους.

Στρατολόγοι κυρίως μέσω social media

Μεσάζοντες

Βοηθητικά μέλη (πλαστογράφοι, εισπράκτορες, οδηγοί φορτηγών)

Οι ταρίφες του Αιγαίου

Η ταρίφα δεν είναι πάντα η ίδια. Εξαρτάται απο το είδος του σκάφους, τον αριθμό των επιβατών, την εγγύηση άφιξης, τις καιρικές συνθήκες και τον έλεγχο των συνόρων.

Όσο καλύτερη είναι η φύλαξη των συνόρων, τόσα περισσότερα χρήματα ζητάει ο διακινητής, γιατί το ταξίδι γίνεται πιο δύσκολο και επικίνδυνο. Ο συνήθης τρόπος μεταφοράς είναι με φουσκωτές βάρκες one way, οι οποίες μόλις πιάσουν στεριά διαλύονται. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μεταφορά μεταναστών και με ακριβά, πολυτελή ιστιοφόρα. Εκεί οι τιμές ανεβαίνουν (9.000 – 10.000 ευρώ) το κεφάλι. Για απλή λέμβο το ποσό είναι πιο χαμηλό.

Οι εισπράξεις

Αν αποτύχει μια απόπειρα να φτάσουν οι μετανάστες στην Ελλάδα, ο διακινητής ζητά νέα πληρωμή. Οι εισπράκτορες κρατούν τα χρήματα σε «ασφαλείς» λογαριασμούς ή μέσω hawala, (εφε) ένα ανεπίσημο σύστημα μεταφοράς που χρησιμοποιεί διαμεσολαβητές για τη διακίνηση κεφαλαίων παγκοσμίως χωρίς φυσική μεταφορά χρημάτων, καθιστώντας το γρήγορο, φθηνό, αλλά και δυσκολότερο να ιχνηλατηθεί.

Τους τελευταίους 5 μήνες, στο Ανατολικό Αιγαίο έφτασαν 90 βάρκες με 2.602 πρόσφυγες. Έγιναν 49 συλλήψεις για διακίνηση.