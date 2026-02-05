Τραγωδία στη Χίο: Ολοκληρώθηκε η ιατροδικαστική διερεύνηση για τους 15 νεκρούς μετανάστες - Real.gr

Η ιατροδικαστική διερεύνηση για τα αίτια θανάτου των 15 μεταναστών ανοικτά της Χίου ολοκληρώθηκε και λήφθηκαν δείγματα για την ταυτοποίηση των σορών με τη μέθοδο DNA

Ήδη από χθες ομάδα τεσσάρων ιατροδικαστών και τριών νεκροτόμων είχε μεταβεί στην Χίο, με απόφαση του υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, βάσει των όσων προβλέπονται στο ειδικό πρωτόκολλο διαχείρισης κρίσης, που έχει εκπονηθεί από το υπουργείο Δικαιοσύνης.

Παράλληλα, υπήρξε σε συνεννόηση με γραφεία τελετών και εξασφαλίστηκε η μεταφορά των σορών στο νεκροταφείο Σχιστού για τη φύλαξή τους μέχρι την ταυτοποίηση και απόδοσή τους στους οικείους τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ