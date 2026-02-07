Τραγωδία στη Χίο: Προφυλακιστέος μετά την απολογία του ο φερόμενος ως διακινητής - Real.gr

Σύνοψη από το
- Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του ο 31χρονος που έχει υποδειχθεί από επιβαίνοντες του μοιραίου σκάφους ως ο διακινητής, για το ναυάγιο ανοικτά της Χίου που στοίχησε τη ζωή σε 15 άτομα.
- Ο 31χρονος Μαροκινός φέρεται να υποστήριξε στην απολογία του ότι πλήρωσε για να επιβιβαστεί στη βάρκα, αρνούμενος ότι ήταν ο χειριστής του σκάφους, παρά την αναγνώρισή του από διασωθέντες ως διακινητής.
- Ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει βαρύτατες κακουργηματικές διώξεις για πρόκληση ναυαγίου από το οποίο επήλθαν θάνατοι, για διακίνηση μεταναστών και για παράνομη είσοδο στη χώρα.
Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα ο 31χρονος που έχει υποδειχθεί από επιβαίνοντες του μοιραίου σκάφους που στοίχησε τη ζωή σε 15 άτομα στο ναυάγιο ανοικτά της Χίου, ως ο διακινητής.
Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ο 31χρονος Μαροκινός στην απολογία του φέρεται να υποστήριξε ότι πλήρωσε για να επιβιβαστεί στη βάρκα, ενώ, παρότι έχει ήδη αναγνωριστεί από καταθέσεις διασωθέντων ως διακινητής, αρνήθηκε ενώπιον των ανακριτικών Αρχών ότι ήταν ο χειριστής του σκάφους.
Όπως ανέφερε, οι γονείς του κατέβαλαν 3.000 ευρώ σε άτομο που μιλούσε την τουρκική γλώσσα, με το οποίο έγινε η συνεννόηση για να περάσει στην Ελλάδα. Ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει βαρύτατες κακουργηματικές διώξεις για πρόκληση ναυαγίου από το οποίο επήλθαν θάνατοι, για διακίνηση μεταναστών και για παράνομη είσοδο στη χώρα.