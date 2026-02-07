Τραγωδία στη Χίο: Προφυλακιστέος μετά την απολογία του ο φερόμενος ως διακινητής - Real.gr

Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα ο 31χρονος που έχει υποδειχθεί από επιβαίνοντες του μοιραίου σκάφους που στοίχησε τη ζωή σε 15 άτομα στο ναυάγιο ανοικτά της Χίου, ως ο διακινητής.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ο 31χρονος Μαροκινός στην απολογία του φέρεται να υποστήριξε ότι πλήρωσε για να επιβιβαστεί στη βάρκα, ενώ, παρότι έχει ήδη αναγνωριστεί από καταθέσεις διασωθέντων ως διακινητής, αρνήθηκε ενώπιον των ανακριτικών Αρχών ότι ήταν ο χειριστής του σκάφους.

Όπως ανέφερε, οι γονείς του κατέβαλαν 3.000 ευρώ σε άτομο που μιλούσε την τουρκική γλώσσα, με το οποίο έγινε η συνεννόηση για να περάσει στην Ελλάδα. Ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει βαρύτατες κακουργηματικές διώξεις για πρόκληση ναυαγίου από το οποίο επήλθαν θάνατοι, για διακίνηση μεταναστών και για παράνομη είσοδο στη χώρα.