Τραγωδία στη Χίο: Προθεσμία 24 ωρών για να απολογηθεί έλαβε ο Μαροκινός που έχει υποδειχθεί ως διακινητής - Real.gr

Τραγωδία στη Χίο: Προθεσμία 24 ωρών για να απολογηθεί έλαβε ο Μαροκινός που έχει υποδειχθεί ως διακινητής

17:22, 06/02/2026
Προθεσμία 24 ωρών προκειμένου να προετοιμάσει την απολογία του ενώπιον της Ανακρίτριας Πλημμελειοδικών Χίου, ζήτησε και έλαβε σήμερα ο Μαροκινός που έχει υποδειχθεί από άλλους επιβαίνοντες στο μοιραίο σκάφος του ναυαγίου της περασμένης Τρίτης, ως ο διακινητής που τους μετέφερε στη Χίο από την Τουρκία.

Η απολογία έχει προγραμματιστεί για αύριο, Σάββατο 7 Φεβρουαρίου στις 6 το απόγευμα.

Όπως επισημαίνεται σε δελτίο τύπου των δικηγόρων του κατηγορούμενου Δημήτρη Χούλη και Αλέξανδρου Γεωργούλη, ο εντολέας τους αρνείται κατηγορηματικά τις κατηγορίες που του αποδίδονται, δηλώνοντας πως ευελπιστεί σε μία ανεπηρέαστη διαδικασία, χωρίς πολιτικές πιέσεις ή σκοπιμότητες. «Ο κατηγορούμενος αρνείται κατηγορηματικά τις κακουργηματικές κατηγορίες που του αποδίδονται και ευελπιστεί σε μια ανεπηρέαστη από πολιτικές πιέσεις και σκοπιμότητες διαδικασία», αναφέρεται χαρακτηριστικά στη δήλωση των συνηγόρων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

