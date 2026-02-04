Τραγωδία στη Χίο: Σε εφαρμογή το ειδικό πρωτόκολλο διαχείρισης κρίσης του υπ. Δικαιοσύνης - Διατάχθηκε ΕΔΕ - Real.gr

Με εντολή του υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, τέθηκε σε πλήρη εφαρμογή το ειδικό πρωτόκολλο διαχείρισης κρίσης για την τραγωδία ανοιχτά της Χίου, με 15 μετανάστες που έχασαν τη ζωή τους όταν σκάφος διακινητών συγκρούστηκε με σκάφος του Λιμενικού και βυθίστηκε.

Το πρωτόκολλο έχει εκπονηθεί από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, με τη γενική επιμέλεια της υπηρεσιακής γραμματέως Βασιλικής Γιαβή, και προβλέπει την άμεση κινητοποίηση ειδικών κλιμακίων για την ιατροδικαστική διερεύνηση της υπόθεσης. Στο μεταξύ, το υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας διέταξε τη διενέργεια ΕΔΕ για να διευκρινιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η σύγκρουση, όσο και για το τι ακριβώς προηγήθηκε.

Στο πλαίσιο αυτό, μεταβαίνει στη Χίο ομάδα τεσσάρων ιατροδικαστών και τριών νεκροτόμων, προκειμένου να συντονιστεί και να επιταχυνθεί το έργο της ιατροδικαστικής εξέτασης των θυμάτων.

Παράλληλα, στο Υπουργείο Δικαιοσύνης λειτουργεί ειδικό συντονιστικό κέντρο υπό τον γενικό διευθυντή της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας, Νίκο Καρακούκη. Έχει επίσης υπάρξει συνεννόηση με το νεκροταφείο Σχιστού για τη μεταφορά και φύλαξη των σορών, έως την ολοκλήρωση της ταυτοποίησης και την απόδοσή τους στους οικείους των θυμάτων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση ο χειριστής του ταχυπλόου αρχικά δεν συμμορφώθηκε στα φωτεινά και ηχητικά σήματα του σκάφους του Λιμενικού «αντιθέτως ανέστρεψε πορεία και ακολούθησε πρόσκρουση του ταχύπλου στην πλάγια δεξιά πλευρά του ΠΛΣ».

«Από την σφοδρότητα της πρόσκρουσης, το ταχύπλοο ανετράπη και βυθίστηκε, με αποτέλεσμα την πτώση όλων των επιβαινόντων του στη θάλασσα», αναφέρεται.

«Δύο με τρεις από τους τραυματίες του χτεσινού ναυαγίου που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο της Χίου αναμένεται να διακομιστούν σε νοσοκομείο της Αθήνας», ανέφερε σε δηλώσεις του ο διοικητής του νοσοκομείου Χίου Χρήστος Τσιαχρής.



Από τους συνολικά 24 μετανάστες που νοσηλεύονται (7 άντρες, 6 γυναίκες και 11 ανήλικοι), σύμφωνα με τον κ. Τσιαχρή, πέντε χειρουργήθηκαν, ένας έχει υποστεί κρανιοεγκεφαλική κάκωση, ενώ τέσσερις νοσηλεύονται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου. Δέκα αναμένεται να λάβουν εξιτήριο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αλλοδαποί, κατά δήλωσή τους, είναι αφγανικής καταγωγής, ενώ ένας Μαροκινός.

Σε δήλωσή του στα τοπικά ΜΜΕ της Χίου, ο κ. Τσιαχρής, αναφέρθηκε στις συνθήκες της κρίσης που κλήθηκε να διαχειριστεί το προσωπικό του νοσηλευτικού ιδρύματος χθες.

Όπως είπε «χθες το βράδυ, λίγο μετά τις 21:00, ειδοποιήθηκε το νοσοκομείο ότι έχει γίνει κάποιο ναυάγιο και θα έρθουν τραυματίες. Με ενημέρωσαν οι γιατροί ότι η κατάσταση αρχίζει και δυσκολεύει. Στις 21:30 εισήλθα και εγώ στο νοσοκομείο. Πράγματι είχαν έρθει 20-25 τραυματίες, είχε γεμίσει το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών. Πριν ακόμα προλάβω εγώ να δώσω εντολή να γίνει κινητοποίηση, ήδη οι γιατροί μας και οι νοσηλευτές είχαν μπει στο νοσοκομείο από μόνοι τους.

Ακολουθήθηκε η διαδικασία που γίνεται κάθε φορά που έχουμε μαζικές απώλειες. Έγινε το λεγόμενο τριάζ, δηλαδή εκτίμηση της κατάστασης του κάθε τραυματία για την παροχή υπηρεσιών υγείας, αρχικά σε αυτούς που κινδύνευε η ζωή τους και στη συνέχεια σε όσους ήταν λιγότερο τραυματισμένοι.

Χρειάστηκαν να γίνουν χειρουργικές επεμβάσεις κατεπείγουσες. Οι γιατροί μας ήταν έτοιμοι, τα χειρουργεία ήταν έτοιμα. Έγιναν πέντε χειρουργικές επεμβάσεις μέχρι τα ξημερώματα και αυτήν τη στιγμή, αν χρειαστεί, θα γίνει και οτιδήποτε άλλο».

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω το προσωπικό του νοσοκομείου για την άμεση ανταπόκριση. Εκτός από τους τραυματίες είχαμε και 15 νεκρούς. Οι δεκατέσσερις ήταν νεκροί όταν έφτασαν και μία γυναίκα έχασε τη ζωή της όσο νοσηλευόταν εδώ γιατί ήρθε σε πολύ άσχημη κατάσταση, με βαριές κρανιογκεφαλικές κακώσεις.

Τώρα, στους τραυματίες, επειδή ρωτάνε και πολλοί, υπάρχουν δέκα παιδιά που νοσηλεύονται στην Παιδιατρική Κλινική. Γενικώς είναι σε καλή κατάσταση.

Έχουμε βοήθεια και από άλλους φορείς, έχουμε εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού, το υπουργείο Μετανάστευσης μας έχει δώσει διερμηνέα ώστε να είναι εύκολη η συνεννόηση των γιατρών με τους ασθενείς και πιστεύω ότι αυτήν τη στιγμή διαχειριζόμαστε καλά αυτό που συνέβη», πρόσθεσεσ ο κ. Τσιαχρής.

«Τις βραδινές ώρες χθες, ένα φουσκωτό περιπολικό σκάφος του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Π.Λ.Σ.), το οποίο εκτελούσε προγραμματισμένη περιπολία, εντόπισε ένα φουσκωτό ταχύπλοο (Τ/Χ) σκάφος με αλλοδαπούς επιβαίνοντες να κινείται χωρίς φώτα ναυσιπλοΐας προς τις ανατολικές ακτές της Χίου, στη θαλάσσια περιοχή Μυρσινιδίου. Ο χειριστής του Τ/Χ δεν συμμορφώθηκε στα φωτεινά και ηχητικά σήματα του ΠΛΣ, αντιθέτως ανέστρεψε πορεία και ακολούθησε πρόσκρουση του Τ/Χ στην πλάγια δεξιά πλευρά του ΠΛΣ. Από την σφοδρότητα της πρόσκρουσης, το Τ/Χ ανετράπη και βυθίστηκε, με αποτέλεσμα την πτώση όλων των επιβαινόντων του στη θάλασσα.

» Υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ξεκίνησε άμεσα επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Στην επιχείρηση συμμετείχαν τέσσερα (04) Περιπολικά σκάφη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΛΣ) και ένα ιδιωτικό σκάφος με επιβαίνοντες ιδιώτες δύτες. Από αέρος επιχείρησαν δύο ελικόπτερα της Πολεμικής Αεροπορίας.

Συνολικά είκοσι πέντε (25) αλλοδαποί (7 άντρες, 7 γυναίκες και 11 ανήλικοι) περισυλλέχθηκαν από ένα Π.Λ.Σ. τραυματισμένοι και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι, από όπου διακομίστηκαν στο Σκυλίτσειο Νοσοκομείο. Στη συνέχεια, μία γυναίκα εξ αυτών, κατέληξε. Στο νοσοκομείο διακομίστηκαν επίσης δύο μέλη του πληρώματος του ΠΛΣ (1 άντρας και 1 γυναίκα).

Ο άνδρας λιμενικός ήδη έχει πάρει εξιτήριο και η γυναίκα παραμένει νοσηλευόμενη για περαιτέρω εξετάσεις. Κατά τη διάρκεια των ερευνών, από δύο ΠΛΣ εντοπίστηκαν και περισυλλέχθηκαν συνολικά 14 σοροί (11 αντρών και 3 γυναικών). Οι σοροί μεταφέρθηκαν με τα ΠΛΣ στο λιμάνι και ακολούθως στο Σκυλίτσειο Νοσοκομείο, για τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής. Συνολικά οι σοροί είναι δεκαπέντε (15).

Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου. Οι έρευνες προς εντοπισμό πιθανόν αγνοουμένων αλλοδαπών συνεχίζονται με πέντε (05) Περιπολικά σκάφη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΛΣ) ενώ απογειώθηκε και ένα ελικόπτερο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Τυχόν εξελίξεις θα γνωστοποιηθούν με νεότερο δελτίο τύπου.