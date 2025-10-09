Δράμα: Νεκρός 44χρονος σε τροχαίο - Το ΙΧ του προσέκρουσε σε στύλο και τυλίχθηκε στις φλόγες - Real.gr

Quantcast
Δράμα: Νεκρός 44χρονος σε τροχαίο - Το ΙΧ του προσέκρουσε σε στύλο και τυλίχθηκε στις φλόγες
Δράμα: Νεκρός 44χρονος σε τροχαίο – Το ΙΧ του προσέκρουσε σε στύλο και τυλίχθηκε στις φλόγες

15:56, 09/10/2025
Πηγή: Star Βορείου Ελλάδος

Ένας 44χρονος άντρας έχασε την ζωή του, όταν το ιδιωτικής χρήσης επιβατικό όχημα το οποίο οδηγούσε εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε αρχικά σε στύλο φωτισμού και ακολούθως σε περίφραξη οικίας, με αποτέλεσμα να πάρει φωτιά.

Αποτέλεσμα της σφοδρής πρόσκρουσης ήταν ο βαρύτατος τραυματισμός του οδηγού, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Δράμας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε, νωρίς το πρωί της Πέμπτης, στην επαρχιακή οδό Δράμας – Αμφίπολης στο ύψους του οικισμού Μαυρόβατο.

Προανάκριση για τα αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Δράμας.

Δείτε εικόνες από το σοκαριστικό τροχαίο:

