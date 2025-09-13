Τραγωδία στη Κεφαλονιά: Νεκρός 23χρονος οδηγός μετά από πτώση με το αυτοκίνητο στη θάλασσα - Real.gr

Μια ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε στην Κεφαλονιά, καθώς ένα αγόρι μόλις 23 ετών έχασε τη ζωή του.

Το αυτοκίνητό του, κάτω από συνθήκες που παραμένουν άγνωστες, έπεσε στη θάλασσα στη διαδρομή Σκάλα–Πόρος, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του.

Ένας άνθρωπος που βρισκόταν με βάρκα στη θάλασσα εντόπισε το βυθισμένο όχημα και ειδοποίησε τις αρχές, σύμφωνα με το kefaloniafocus.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και η Εθελοντική Ομάδα Εκτάκτων Αναγκών Ελειού Πρόνων, οι οποίες κατάφεραν να ανασύρουν τον νεαρό οδηγό. Δυστυχώς, όμως, ήταν ήδη αργά.

Οι αρχές διερευνούν τα αίτια του δυστυχήματος.