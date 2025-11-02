Τραγωδία στη Λαμία: Δύο νεκροί σε τροχαίο - Το ΙΧ «καρφώθηκε» σε δέντρο - Real.gr

Quantcast
10:14, 02/11/2025
Τραγωδία στη Λαμία: Δύο νεκροί σε τροχαίο – Το ΙΧ «καρφώθηκε» σε δέντρο

Τροχαίο με δύο νεκρούς σημειώθηκε στη Λαμία ξημερώματα Κυριακής.

Θανατηφόρο τροχαίο με θύματα δύο νεαρούς φίλους συνέβη τα ξημερώματα της Κυριακής, όταν μετά από βραδινή τους έξοδο, το αυτοκίνητό τους εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε δέντρο, σε επαρχιακό δρόμο της Λοκρίδας.

Σύμφωνα με το LamiaReport, οι δύο άνδρες, ηλικίας 28 και 25 ετών, είχαν φύγει το βράδυ του Σαββάτου από την Τραγάνα για να διασκεδάσουν σε μπαρ της Αταλάντης.

Κατά την επιστροφή τους, τις πρώτες πρωινές ώρες, κινήθηκαν στον δρόμο Αταλάντης – Σκάλας, που οδηγεί προς την παραλία της περιοχής.

Ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, το οποίο βγήκε εκτός πορείας και, όπως περιέγραψε διερχόμενος οδηγός, «απογειώθηκε» πριν «καρφωθεί» σε μια ελιά. Η πρόσκρουση ήταν τόσο σφοδρή που οι δύο νέοι σκοτώθηκαν ακαριαία.

Το Αστυνομικό Τμήμα Αταλάντης έχει αναλάβει την προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος.

