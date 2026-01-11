Quantcast
Τραγωδία στη Λάρισα: 55χρονος γνωστός επιχειρηματίας της εστίασης κατέρρευσε την ώρα που διασκέδαζε σε νυχτερινό μαγαζί - Real.gr
11:08, 11/01/2026
Ένας άνδρας 55 ετών εξέπνευσε τις πρώτες πρωινές ώρες σε κέντρο νυχτερινής διασκέδασης στη Λάρισα.

Κατά τις πληροφορίες του onlarissa.gr, πρόκειται για επιχειρηματία στον οποίο ανήκει γνωστό κατάστημα εστίασης στην πόλη. Το τραγικό περιστατικό έλαβε χώρα σε νυχτερινό μαγαζί, με τον 55 περίπου ετών άνδρα, να καταρρέει την ώρα που χόρευε, δημιουργώντας πανικό στο μαγαζί.

Ο άτυχος άνδρας εξέπνευσε όπως λένε οι πρώτες πληροφορίες από ανακοπή καρδιάς.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ καθώς και η αστυνομία, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

