Τραγωδία στη Λάρισα: «Το φουλάρι της είχε μπλεχτεί στον πλάστη» - Τι λέει η γυναίκα που εντόπισε νεκρή τη 49χρονη - Real.gr

Ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (13/11) σε φούρνο στη Λάρισα, όταν μια 49χρονη γυναίκα, μητέρα δύο παιδιών, έχασε τη ζωή της εν ώρα εργασίας.

Η άτυχη γυναίκα εκτελούσε τα καθήκοντά της όταν, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, το φουλάρι που φορούσε πιάστηκε στο ζυμωτήριο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.

Η μοναδική αυτόπτης μάρτυρας της τραγωδίας περιέγραψε συγκλονισμένη στο STAR τις στιγμές που αντίκρισε τη 49χρονη χωρίς τις αισθήσεις της:

«Κάθε μέρα φεύγω στις έξι, σήμερα έφυγα έξι και τέταρτο… Αν είχα φύγει νωρίτερα, ίσως προλάβαινα. Μόλις μπήκα μέσα, τη βρήκα πιασμένη στο μηχάνημα, το φουλάρι της είχε μπλεχτεί στον πλάστη. Ήταν σκυμμένη, καθάριζε το μηχάνημα… φώναξα “Ζωή, Ζωή!”, αλλά τίποτα…».

Η γυναίκα περιέγραψε επίσης πως προσπάθησε να καλέσει σε βοήθεια, ενώ λίγα λεπτά αργότερα έσπευσαν στο σημείο ασθενοφόρο και αστυνομία. Ωστόσο, για την 49χρονη ήταν ήδη αργά.

Η είδηση του θανάτου της έχει σκορπίσει θλίψη στη Λάρισα. Όπως αναφέρουν κάτοικοι της περιοχής, η γυναίκα ήταν εργατική, αγαπητή σε όλους και ιδιαίτερα αφοσιωμένη στα παιδιά της.

«Ήταν ανεκτίμητη, άξια γυναίκα… έφυγε άδικα», λέει συγκινημένη η μάρτυρας.

Η Αστυνομία και η Επιθεώρηση Εργασίας διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τηρούνταν τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας. Η τραγωδία αυτή φέρνει ξανά στο προσκήνιο το ζήτημα της ασφάλειας στους χώρους εργασίας και την ανάγκη αυστηρής τήρησης των πρωτοκόλλων.