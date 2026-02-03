Τραγωδία στη Λάρισα: Νεκρή γυναίκα μετά από πυρκαγιά στο σπίτι της - Real.gr

Το συμβάν κατά πληροφορίες του onlarissa.gr έγινε αργά το απόγευμα της Τρίτης, σε σπίτι στη συνοικία της Νέας Σμύρνης.

Στο σημείο έσπευσαν 4 υδροφόρα οχήματα της Πυροσβεστικής με 8 άντρες και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, αλλά δυστυχώς δεν πρόλαβαν να βγάλουν ζωντανή από το φλεγόμενο οίκημα την άτυχη γυναίκα, η οποία φέρεται να καταπλακώθηκε από τμήμα της οροφής που κατέρρευσε λόγω της φωτιάς.

Το μέγεθος της φωτιάς ήταν τέτοιο, που οι μαύροι καπνοί ήταν ορατοί από χιλιόμετρα.

