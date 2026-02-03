Τραγωδία στη Λάρισα: Νεκρή γυναίκα μετά από πυρκαγιά στο σπίτι της - Real.gr

Quantcast
Τραγωδία στη Λάρισα: Νεκρή γυναίκα μετά από πυρκαγιά στο σπίτι της

18:38, 03/02/2026
Το συμβάν κατά πληροφορίες του onlarissa.gr έγινε αργά το απόγευμα της Τρίτης, σε σπίτι στη συνοικία της Νέας Σμύρνης.

Στο σημείο έσπευσαν 4 υδροφόρα οχήματα της Πυροσβεστικής με 8 άντρες και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, αλλά δυστυχώς δεν πρόλαβαν να βγάλουν ζωντανή από το φλεγόμενο οίκημα την άτυχη γυναίκα, η οποία φέρεται να καταπλακώθηκε από τμήμα της οροφής που κατέρρευσε λόγω της φωτιάς.

Το μέγεθος της φωτιάς ήταν τέτοιο, που οι μαύροι καπνοί ήταν ορατοί από χιλιόμετρα.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες:

