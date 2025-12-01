Τραγωδία στη Λούτσα: Νέο βιντεο από την πορεία του 29χρονου πριν το φονικό τροχαίο - Real.gr

Βαρύ είναι το ποινικό παρελθόν του 29χρονου οδηγού που προκάλεσε το τροχαίο στην Αρτέμιδα. Συντετριμμένος ο πατέρας του άτυχου άνδρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, του ΑΝΤ1, ο δράστης, παρά του 29 του χρόνια είχε συλληφθεί 6 φορές στο παρελθόν για ναρκωτικά και κλοπές.

Συγκεκριμένα, όταν ήταν 13 ετών, συνελήφθη στη Λούτσα έπειτα από καταγγελία για κλοπή δίκυκλου, ενώ το 2015 συνελήφθη 2 φορές, μια για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών και μια δεύτερη για κατοχή ναρκωτικών. Δύο χρόνια αργότερα, το 2017 συλλαμβάνεται και πάλι για διακίνηση ναρκωτικών.

Το 2022 σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία πάλι για κατοχή ναρκωτικών και λίγο αργότερα για ηλεκτρονικές απάτες. Τέλος, το 2020 είχε εμπλακεί και πάλι σε τροχαίο, όπου ο συνοδηγός του τότε, είχε τραυματιστεί σοβαρά. Ωστόσο, παρά το παλαιότερο τροχαίο στο οποίο παραλίγο να σκοτωθεί ο συνοδηγός του, ο 29χρονος συχνά υποτροπίαζε.

Στο νέο βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε ο ΑΝΤ1, φαίνεται το ΙΧ του δράστη 500 μέτρα πριν από την φονική σύγκρουση, να τρέχει με ιλιγγιώδη ταχύτητα.

Ο 29χρονος οδηγός πέρασε το κατώφλι του εισαγγελέα όπου του ασκήθηκε ποινική δίωξη για το κακούργημα της επικίνδυνης οδήγησης, από την οποία επήλθε θάνατος και το πλημμέλημα της σωματικής βλάβης από αμέλεια κατά συρροή. Παραπέμφθηκε σε ανακριτή, στον οποίο θα οδηγηθεί την Τετάρτη.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, μέχρι στιγμής δεν έχει πει τίποτα στις Αρχές, εκτός από τις αναφορές που έκανε στο παλιό του τροχαίο πριν από 5 χρόνια.

Oι τοξικολογικές εξετάσεις αναμένεται να δώσουν απαντήσεις για το δυστύχημα.

Συντετριμμένος είναι ο πατέρας του άτυχου 24χρονου, ο οποίος σκοτώθηκε στο τροχαίο. Ο άτυχος Σωτήρης είναι εγγονός του ιδιοκτήτη γνωστής αλυσίδας καταστημάτων σοκολατοποιίας, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

«Έμαθα την επόμενη ημέρα το πρωί τι έγινε. Μένω στην επαρχία και ήρθε ο αδελφός μου και με πήρε. Δεν έχω καταλάβει τι έγινε. Η κοπέλα του κινδυνεύει. Η πρώην σύζυγός μου και η κόρη μου βγήκαν από το νοσοκομείο, αλλά είναι όλοι σε χάλια κατάσταση» είπε ο πατέρας του θύματος.

Όπως είπε ο ίδιος, «ο Σωτηράκης έφυγε, έκανε μεταπτυχιακό, έμενε στο Βέλγιο. Είχε έρθει για δυο ημέρες γιατί ορκιζόταν η κοπέλα του– αυτή που βρίσκεται στο νοσοκομείο- και κάποιος έπεσε πάνω στα παιδιά μου. Ένας άγγελος έφυγε».

Η 21χρονη σύντροφος του 24χρονου υποβλήθηκε σε επέμβαση για τις σοβαρές κακώσεις που υπέστη και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στη ΜΕΘ. Οι γιατροί παρακολουθούν στενά την πορεία της, ενώ οι επόμενες ώρες θεωρούνται κρίσιμες.