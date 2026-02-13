Τραγωδία στη Λούτσα: Βίντεο ντοκουμέντο από το τροχαίo με νεκρό έναν 15χρονο - «Τα παιδιά φώναζαν τι έκανα, τι έκανα» - Real.gr

Quantcast
Τραγωδία στη Λούτσα: Βίντεο ντοκουμέντο από το τροχαίo με νεκρό έναν 15χρονο - «Τα παιδιά φώναζαν τι έκανα, τι έκανα»
Τραγωδία στη Λούτσα: Βίντεο ντοκουμέντο από το τροχαίo με νεκρό έναν 15χρονο – «Τα παιδιά φώναζαν τι έκανα, τι έκανα»

21:36, 13/02/2026
Σοκ προκαλεί το σοβαρό τροχαίο δυστύχημα με θύμα έναν 15χρονο και δύο ακόμη ανήλικους τραυματίες, που σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής 13/2 σε κεντρικό δρόμο της Λούτσας.

Ένα λευκό όχημα, στο οποίο επέβαιναν τρία 15χρονα αγόρια, εξετράπη της πορείας του και καρφώθηκε με σφοδρότητα σε δέντρο, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του συνοδηγού.

Στο σημείο της πρόσκρουσης φαίνεται ότι το δέντρο έχει ξεκολλήσει σε μεγάλο μέρος του κορμού του από τη δύναμη της σύγκρουσης, ενώ στο οδόστρωμα παραμένουν διασκορπισμένα κομμάτια του οχήματος, ανάμεσά τους και τμήμα από το πίσω φανάρι. Οι γραμμές φρεναρίσματος μαρτυρούν την ανεξέλεγκτη πορεία που ακολούθησε το αυτοκίνητο πριν καταλήξει πάνω στο δέντρο.

Στο βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε η ΕΡΤ, το λευκό αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν οι τρεις 15χρονοι, κινείται με μεγάλη ταχύτητα με αποτέλεσμα ο οδηγός να χάσει τον έλεγχο του οχήματος, το οποίο στη συνέχεια χτυπά στο αριστερό κράσπεδο και προσκρούει στο δέντρο.

 

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του STAR, ο ανήλικος οδηγός φέρεται να πήρε τα κλειδιά του αυτοκινήτου της μητέρας του και να βγήκε βόλτα με τους δύο φίλους του. Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, φέρεται να ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα. Στο συγκεκριμένο σημείο του δρόμου έχασε τον έλεγχο, το όχημα ανέβηκε στο πεζοδρόμιο, διέγραψε μια «τρελή» πορεία και μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα καρφώθηκε στο δέντρο, με την πλευρά του συνοδηγού.

Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ έσπευσαν άμεσα και μέσα σε λιγότερο από 20 λεπτά τα τρία παιδιά μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Παίδων Αγλαΐα Κυριακού.

Ο 15χρονος συνοδηγός, που εκσφενδονίστηκε έξω από το όχημα λόγω της σφοδρότητας της πρόσκρουσης, ήταν ήδη νεκρός κατά την άφιξή του στα επείγοντα. Οι δύο φίλοι του, ο οδηγός και ο ανήλικος που καθόταν στο πίσω κάθισμα, νοσηλεύονται εκτός κινδύνου, φέροντας εκδορές και ελαφρά τραύματα. Παραμένουν υπό ιατρική παρακολούθηση, προκειμένου να υποβληθούν σε απεικονιστικές εξετάσεις για τον αποκλεισμό εσωτερικών κακώσεων.

Την ίδια ώρα, η μητέρα και η γιαγιά του άτυχου παιδιού κατέρρευσαν στο άκουσμα της τραγικής είδησης. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ενεργοποιηθεί το πρωτόκολλο διαχείρισης πένθους, με ψυχολόγους να στηρίζουν την οικογένεια.

Τι λένε οι αυτόπτες μάρτυρες

Κάτοικοι της περιοχής που άκουσαν τον εκκωφαντικό θόρυβο της σύγκρουσης έτρεξαν έντρομοι στο σημείο και ειδοποίησαν άμεσα αστυνομία, πυροσβεστική και ΕΚΑΒ.

«Τα παιδιά φώναζαν “τι έκανα, τι έκανα, τι έκανα”», περιγράφει ένας από τους πρώτους που έφτασαν στο σημείο.

Άλλος αυτόπτης μάρτυρας αναφέρει: «Πέρασαν από μπροστά μας με 120 χιλιόμετρα, τόσο πολύ τρέχανε. Και σε χωματόδρομο κιόλας».

Συγκλονιστική είναι και η μαρτυρία κατοίκου που είδε τη μοιραία στιγμή: «Το ένα παιδί έπεσε έξω από το αυτοκίνητο. Τινάχτηκε και βγήκε έξω από το αυτοκίνητο».

Οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται από την Τροχαία, ενώ η τοπική κοινωνία παραμένει συγκλονισμένη από τον άδικο χαμό ενός παιδιού μόλις 15 ετών.

 

 

