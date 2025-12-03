Τραγωδία στη Λούτσα: Θετικός και στην κοκαΐνη ο 29χρονος - Real.gr

Ο 29χρονος αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, όπου θα βρεθεί ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή.

Χρήση κοκαΐνης είχε κάνει, όπως έδειξαν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, ο 29χρονος οδηγός ΙΧ που το περασμένο Σάββατο, 29 Νοεμβρίου, κινούμενος με ιλιγγιώδη ταχύτητα στην Αρτέμιδα, παρέσυρε και σκότωσε έναν 24χρονο και τραυμάτισε δύο γυναίκες.

Υπενθυμίζεται ότι οι αιματολογικές εξετάσεις στις οποίες είχε υποβληθεί μετά το δυστύχημα έδειξαν ότι το αλκοόλ στο αίμα του ήταν στο 0,63 γραμμάρια /λίτρο, πάνω, δηλαδή, από το επιτρεπτό όριο το οποίο, σύμφωνα με τον ΚΟΚ, είναι στα 0,50 γραμμάρια/λίτρο αίματος.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 29χρονος είχε εμπλακεί σε τροχαίο και το 2020 όπου τότε είχε βρεθεί θετικός σε χρήση κάνναβης.

Ο 29χρονος αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, όπου θα βρεθεί ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή.