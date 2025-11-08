Τραγωδία στη Ραφήνα: Νεκροί στο σπίτι τους μάνα και γιος - Real.gr

Οικογενειακή τραγωδία αποκαλύφθηκε στη Ραφήνα το πρωινό της Τετάρτης, 5 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με το rpn.gr η 80χρονη μητέρα και 55χρονος γιος βρέθηκαν νεκροί μέσα στο σπίτι τους, μόλις λίγα μέτρα από το αστυνομικό τμήμα Ραφήνας.

Δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Η πόρτα του σπιτιού δεν είχε παραβιαστεί ενώ στο χώρο δεν υπήρχαν ίχνη πάλη. Η αστυνομία και ο ιατροδικαστής εξετάζουν όλα τα στοιχεία, ώστε να διαπιστωθεί η ακριβής αιτία θανάτου μητέρας και γιου και ο χρόνος που συνέβη. Ο δρόμος που βρίσκεται το σπίτι αποκλείστηκε με κορδέλες της αστυνομίας για πολλές ώρες.

Η ηλικιωμένη μητέρα και ο γιος της ζούσαν μόνοι τους, με ελάχιστες κοινωνικές επαφές. Οι γείτονες αναφέρουν ότι τελευταία δεν τους είχαν δει για ημέρες, αλλά μόνο όταν η έντονη δυσοσμία έγινε αντιληπτή, υποψιάστηκαν πως μπορεί να έχει συμβεί κάτι.

Η υπόθεση ερευνάται από τις Αρχές, οι οποίες εξετάζουν το ενδεχόμενο ο θάνατος του ενός να προκάλεσε αδυναμία του άλλου να ζητήσει βοήθεια, οδηγώντας έτσι σε μια αλυσιδωτή τραγωδία.