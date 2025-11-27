Τραγωδία στη Ρόδο: «Μπαμπά, θα πάμε να ρίξουμε χειροβομβίδες» - Τα τελευταία λόγια του 19χρονου στον πατέρα του - Real.gr

Έναν διάλογο που είχε με τον γιο του πριν ο 19χρονος στρατιώτης σκοτωθεί από χειροβομβίδα σε άσκηση στη Ρόδο αποκάλυψε ο πατέρας του.

Σύμφωνα με το creta 24, ο Μάνος Γαλυφιανάκης, μιλώντας σε ΜΜΕ, είπε αρχικά πως «το παιδί μου έφυγε χαρούμενο, τον είδα, κούκλος ήταν, έτσι θα τον θυμάμαι».

Εξηγώντας τη φράση του, αποκάλυψε το τηλεφώνημα που είχε μαζί του την προηγούμενη ημέρα και τον διάλογό τους.

«Είμαι μπορώ να πω ”χαρούμενος” γιατί το παιδί μου μού είπε με ένα χαμόγελο: ”Μπαμπά, αύριο θα πάμε να ρίξουμε χειροβομβίδες”. Τον ρώτησα ”θα ρίξεις και εσύ;”. ”Σιγά μη χάσω το πανηγύρι”, μου είπε, ήταν πολύ χαρούμενος, ενθουσιασμένος», δήλωσε.

Παρά τον χαμό του παιδιού του, ο Μ. Γαλυφιανάκης είχε τη σκέψη του και στον 39χρονο που τραυματίστηκε σοβαρά στο τραγικό συμβάν.

Την ίδια ώρα, οι έρευνες συνεχίζονται για τα αίτια της έκρηξης. Ο πατέρας του θύματος έκανε έκκληση να σεβαστούν τον πόνο τους και να μην εκμεταλλευτούν πολιτικά το περιστατικό ορισμένοι.

«Αυτό που θέλω να πω, κυρίως στους πολιτικούς, και δεν θέλω αυτό να το εκμεταλλευτούν πράσινοι, κόκκινοι, κίτρινοι, ροζ… Η πολιτική ηγεσία να κοιτάξει… καλά τα αεροπλάνα, οι φρεγάτες, τα υποβρύχια, αλλά αυτά όλα τα χειρίζονται άνθρωποι και οι άνθρωποι έχουν ανάγκες. Να κοιτάξουν πρώτα τους ανθρώπους και μετά όλα τα υπόλοιπα».