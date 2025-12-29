Τραγωδία στη Ρόδο: Νεκρός σε τροχαίο 51χρονος - Ελαφρά τραυματίας 15χρονος συνεπιβάτης - Real.gr

Νέα τραγωδία, με θύμα έναν 51χρονο οδηγό δικύκλου, σημειώθηκε σήμερα το πρωί στο νησί της Ρόδου, όταν το δίκυκλο όχημα που οδηγούσε, προσέκρουσε σε ξύλινη κολώνα ηλεκτρισμού στην περιοχή Ασγούρου με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Ροδιακής» στο ίδιο όχημα, επέβαινε και ένα ακόμα άτομο (συγγενικό του πρόσωπο) 15 ετών, ο οποίος τραυματίστηκε ελαφρά στο πόδι.

Στο σημείο έφθασαν αμέσως διασώστες του ΕΚΑΒ που μετάφεραν μέσα σε ελάχιστο χρόνο τον 51χρονο στο νοσοκομείο της Ρόδου, αλλά δυστυχώς ήταν πλέον αργά, αφού οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Η τροχαία Ρόδου, εξετάζει με πολύ προσοχή την υπόθεση, προκειμένου να διαπιστώσει αν υπάρχει εμπλοκή και άλλου οχήματος στο τροχαίο ή αν ο 51χρονος έχασε από μόνος του τον έλεγχο του οχήματος.

Στο πλαίσιο αυτό, αναμένεται να ζητηθούν στοιχεία και πληροφορίες από κάμερες στην ευρύτερη περιοχή και βέβαια η μαρτυρία του 15χρονου που επέβαινε στο όχημα.