Τραγωδία στη Ρόδο: Σπαρακτικές στιγμές στο σπίτι του 19χρονου κατά την άφιξη της σορού του - Τον υποδέχθηκαν με χειροκροτήματα - Real.gr

Σκηνές αρχαίας τραγωδίας σημειώθηκαν στο Τυμπάκι Ηρακλείου, την πατρίδα του 19χρονου Ραφαήλ που έχασε τη ζωή του το πρωί της Τετάρτης, μετά την έκρηξη χειροβομβίδας στο πεδίο βολής Αφάντου στη Ρόδο.

Το μεσημέρι της Πέμπτης, λίγο μετά τις 15:00, έφτασε στο αεροδρόμιο Ηρακλείου το στρατιωτικό αεροσκάφος C-130 μεταφέροντας τη σορό του άτυχου στρατιώτη. Μαζί του επέστρεψε και ο πατέρας του, που είχε μεταβεί στη Ρόδο για να συνοδεύσει το παιδί του πίσω στο νησί.

Το φέρετρο, σκεπασμένο με την ελληνική σημαία, παραλήφθηκε από όχημα γραφείου τελετών και την οικογένειά του, με προορισμό το Τυμπάκι όπου θα παραμείνει μέχρι την κηδεία.

Κατά την άφιξη της σορού στο σπίτι του Ραφαήλ, το συγκεντρωμένο πλήθος, μέσα σε κλίμα πόνου και πένθους, χειροκρότησε τον άτυχο νέο που «χάθηκε» τόσο άδικα.

Συγγενείς, φίλοι και κάτοικοι της περιοχής θα πουν το τελευταίο αντίο στον Ραφαήλ την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου, στις 11 το πρωί, στον Ιερό Ναό Αγίου Τίτου.