Ρόδος: Oι πρώτες πληροφορίες για την τραγωδία - Η κατάσταση της υγείας του 39χρονου - Real.gr

Συντετριμμένη είναι η οικογένεια του 19χρονου στρατιώτης από την Κρήτη που έχασε τη ζωή του σε έκρηξη κατά τη διάρκεια εκπαίδευσης σε στρατόπεδο της Ρόδου.

Ο νεαρός βρισκόταν μόλις δύο ημέρες στο νησί, γεμάτος όνειρα και ενθουσιασμό για τη νέα του ζωή ως μέλος των Ενόπλων Δυνάμεων. Επιπλεόν, από την έκρηξη τραυματίστηκε σοβαρά ένας 39χρονος επιλοχίας, ο οποίος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Υπενθυμίζεται ότι όλα συνέβησαν λίγο μετά τις 10 το πρωί της Τετάρτης, στις στρατιωτικές εγκαταστάσεις Αφάντου Ρόδου, όταν ο στρατός πραγματοποιούσε εκπαιδευτική άσκηση με ρίψεις χειροβομβίδων. Ο 19χρονος και o 39χρονος μετέφεραν χειροβομβίδες και οπλισμό, όταν υπό άγνωστες συνθήκες μια χειροβομβίδα εξερράγη. Ο 19χρονος βρήκε ακαριαίο θάνατο.

Ο πατέρας του, σε δηλώσεις στον ΑΝΤ1 ανέφερε ότι λίγη ώρα πριν από την τραγωδία είχε μιλήσει μαζί του. «Θα ψάξουμε τα πάντα. Φτάνω στη Ρόδο με το σύνολο του επιτελείου μου, νομικό και βαλλιστικό. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι δεν μπορώ να ξαναδώ το παιδί μου. Ήταν τόσο υπερήφανος που θα υπηρετούσε σε αυτό το στρατόπεδο, όπως και ο παππούς του».

Το Γενικό Επιτελείο Στρατού διέταξε την διερεύνηση των συνθηκών, εξετάζοντας ακόμη και τα σενάρια ανθρώπινου λάθους λόγω ρουτίνας, της μη ασφαλούς μεταφοράς των χειροβομβίδων ή ακόμη και της αστοχίας υλικού, σύμφωνα με τον ΑΝΤ1.

Σύμφωνα με το cretalive, κατά την αποσφράγιση του κυτίου μεταφοράς με τις χειροβομβίδες φέρεται να αποσυνδέθηκε η περόνη της μοιραίας χειροβομβίδας που σκότωσε τον Ραφαήλ και τραυμάτισε βαρύτατα τον 39χρονο επιλοχία”. Αυτή φέρεται να είναι η πληροφόρηση του υπουργείου Εθνικής Άμυνας προς την οικογένεια για τις συνθήκες της τραγωδίας, ενώ, φυσικά, οι έρευνες συνεχίζονται. Όλα τα στοιχεία, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, παραπέμπουν σε ατύχημα, όμως και πάλι θα αξιολογηθούν και θα σταθμιστούν όλες οι πτυχές και όλες οι παράμετροι.

«Δεν θα επιτρέψουμε καμία συγκάλυψη. Θέλουμε να μάθουμε και θα μάθουμε τι ακριβώς συνέβη και ο Ραφαήλ βρήκε τραγικό θάνατο» δήλωσε στο Cretalive.gr ο δικηγόρος της οικογένειας του αδικοχαμένου 19χρονου φαντάρου, Γιώργος Κοκοσάλης, λίγο πριν ταξιδέψει στην Ρόδο μαζί με τον πατέρα του θύματος αλλά και τον τεχνικό σύμβουλο, ειδικό στις εκρηκτικές ύλες και στα πυροβόλα όπλα κ. Γιάννη Τσιάμπα.

Η σπαρακτική ανάρτηση του πατέρα του 19χρονου

Με ένα σπαρακτικό μήνυμα ο πατέρας του 19χρονου Ραφαήλ, λιμενάρχης του Κόκκινου Πύργου, Μάνος Γαλυφιανάκης, ανήρτησε το κηδειόσημο του γιου του:

«Άλλη φωτογραφία ήθελα να σου βάλω

του γάμου σου αγάπη μου

Να χω χαρές να κάνω…

Γιε μου σε ευχαριστώ για τις όμορφες στιγμές που μας χάρισες αλλα δεν σου συγχωρώ την πίκρα που μας έδωσες … καλή αντάμωση…….»

Ο 39χρονος τραυματίας ΕΠΟΠ Επιλοχίας μεταφέρθηκε στην Αθήνα και νοσηλεύεται στη ΜΕΘ στο 401, σύμφωνα με πληροφορίες του Star.

Το ίδιο μέσο ενημέρωσης αναφέρει πως ο τραυματίας είχε να αντιμετωπίσει και άλλον «Γολγοθά», καθώς ήταν κλειστό το αεροδρόμιο της Ρόδου, λόγω εργασιών και έτσι τον μετέφερε ελικόπτερο Super Puma από το νησί στην Κω και από εκεί αεροπλάνο του ΕΚΑΒ, στην Αθήνα. Ο ίδιος φαίνεται πως έχει διαφύγει τον κίνδυνο, αλλά έχει πολλά τραύματα από τα θραύσματα και έχει χάσει τμήμα του δεξιού του χεριού. Σημαντική σε κάθε περίπτωση αναμένεται να είναι και η μαρτυρία του.

Όσον αφορά τη σορό του 19χρονου Ραφαήλ, αυτή θα μεταφερθεί στην Κρήτη με C-130 το μεσημέρι της Πέμπτης, ενώ η κηδεία του θα γίνει την Παρασκευή.

Η νεκρώσιμος ακολουθία θα ψαλεί στις 11 το πρωί στον Ιερό Ναό του Αγίου Τίτου στο Τυμπάκι, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

Τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις

Τριήμερο πένθος κηρύχθηκε στις Ένοπλες Δυνάμεις με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια, για τον θάνατο του 19χρονου ΕΠΟΠ στη Ρόδο.

Το πένθος θα διαρκέσει από την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου έως και την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου.

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του το Γενικό Επιτελείο Στρατού «κατά τις πρωινές ώρες της Τετάρτης 26 Νοεμβρίου 2025, κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης εκπαιδευτικής δραστηριότητας βολής χειροβομβίδας στη νήσο Ρόδο, o ΕΠΟΠ Στρατιώτης (ΥΠ-Π) Ρ.Γ., 19 ετών, άγαμος, τραυματίστηκε θανάσιμα και ο ΕΠΟΠ Επιλοχίας (ΥΠ-Π) Μ.Β., 39 ετών, έγγαμος με δύο τέκνα, τραυματίστηκε σοβαρά.

Διακομίσθηκαν άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατος του πρώτου, ενώ ο δεύτερος υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Τα αίτια του συμβάντος διερευνώνται αρμοδίως.

Το Γενικό Επιτελείο Στρατού εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στους οικείους του θανόντος».