Τραγωδία στη Ροδόπη: Νεκρός 7χρονος από φωτιά στο σπίτι του - Στο νοσοκομείο ο 6χρονος αδελφός και ο πατέρας του - Real.gr

Τραγωδία σημειώθηκε στο Ρίζωμα Ροδόπης όταν ένα αγοράκι 7 χρονών έχασε τη ζωή του από πυρκαγιά που ξέσπασε στο σπίτι του.

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται επίσης το 6χρονο αδελφάκι του και ο πατέρας του.

Η φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα στο σπίτι για άγνωστη αιτία. Το ανακριτικό της Πυροσβεστικής αναμένεται να ρίξει φως στα αίτια της τραγωδίας.

Στη φωτιά επιχείρησαν οκτώ πυροσβέστες με τρία οχήματα και παρέδωσαν τον ανήλικο σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με το οποίο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε πως το αγοράκι ήταν νεκρό.