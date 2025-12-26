Τραγωδία στη Ροδόπη: Πώς ξέσπασε η φωτιά στο σπίτι του 7χρονου που έχασε τη ζωή του  - Real.gr

Quantcast
12:05, 26/12/2025
Τραγωδία σημειώθηκε στο Ρίζωμα Ροδόπης, όταν ένα αγοράκι 7 χρονών έχασε τη ζωή του από πυρκαγιά που ξέσπασε στο σπίτι του.

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται επίσης το 5χρονο αδελφάκι του και ο πατέρας του. Παρά την άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής και των τοπικών αρχών ο 7χρονος δεν τα κατάφερε. Από τις μέχρι στιγμής πληροφορίες πιθανολογείται η πυρκαγιά να προκλήθηκε από ξυλόσομπα.

Το τραγικό συμβάν σημειώθηκε στις 6 περίπου το πρωί, όταν ξέσπασε φωτιά στο δωμάτιο των παιδιών, όπου κοιμόταν και η μητέρα. Οι φλόγες επεκτάθηκαν γρήγορα, καθώς το σπίτι εσωτερικά είναι κατασκευασμένο από ξύλο και πλαστικό, με αποτέλεσμα το 7χρονο αγοράκι να βρει τραγικό θάνατο. Το αδερφάκι του – 5 ετών- διακομίστηκε στο πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης με εγκαύματα δευτέρου και τρίτου βαθμού. Στο πλευρό του βρίσκεται η μητέρα του σε κατάσταση σοκ.

Ο πατέρας των παιδιών νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Κομοτηνής με εγκαύματα δευτέρου και τρίτου βαθμού.

Η μονοκατοικία διαθέτει δώδεκα δωμάτια. Σε αυτά ζει το ζευγάρι με τα παιδιά του, και παππούς – γιαγιά.

Έρευνες για τα αίτια της πυρκαγιάς πραγματοποιεί κλιμάκιο της πυροσβεστικής.

