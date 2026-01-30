Tραγωδία στη Ρουμανία: Αποσωληνώθηκε ο 20χρονος φίλαθλος του ΠΑΟΚ μετά το χειρουργείο  - Real.gr

Καλά νέα έρχονται από το νοσοκομείο της Τιμισοάρα, όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται ο 20χρονος τραυματίας από το τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία.

Η κατάστασή του βελτιώνεται και πλέον αναπνέει χωρίς υποστήριξη, καθώς οι γιατροί αποφάσισαν να τον αποσωληνώσουν. Οι γιατροί παρακολουθούν στενά την εξέλιξη, ενώ εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας για λόγους ασφάλειας, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ.

Τραγωδία στη Ρουμανία: Σήμερα και αύριο το τελευταίο «αντίο» στους 7 φιλάθλους του ΠΑΟΚ – Η κατάσταση των τραυματιών

Η χειρουργική επέμβαση που πραγματοποιήθηκε ήταν απαραίτητη και κρίθηκε επιτυχής. Οι γιατροί αναφέρουν ότι είχε εντοπιστεί οίδημα στον σπόνδυλο του 20χρονου, το οποίο αφαιρέθηκε, αποτρέποντας ενδεχόμενη μόνιμη βλάβη. Η επέμβαση είχε αποφασιστεί τελευταία στιγμή, μετά τη διενέργεια των απαραίτητων εξετάσεων πριν από τη διακομιδή του.

Δίπλα στον νεαρό βρίσκονται οι συγγενείς του, ενώ η ελληνική πρεσβεία στη Ρουμανία ενημερώνεται διαρκώς για την πορεία της υγείας του. Παράλληλα, ο υπουργός Υγείας, Αδωνις Γεωργιάδης βρίσκεται σε επαφή με τον Ρουμάνο ομόλογό του, παρακολουθώντας την κατάσταση του τραυματία και συντονίζοντας το πότε θα είναι δυνατή η ασφαλής διακομιδή του στην Ελλάδα, με τον ίδιο τρόπο που μεταφέρθηκαν οι άλλοι δύο τραυματίες.

Την ίδια ώρα σε σταθερή κατάσταση βρίσκονται οι δύο φίλοι του ΠΑΟΚ πού σώθηκαν από το πολύνεκρο τροχαίο.

Σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς, οι δυο τραυματίες βρίσκονται σε καλή κλινική κατάσταση.

Υποβλήθηκαν σε επαναληπτικές ολοσωματικές αξονικές τομογραφίες στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Και οι δυο με φυσιολογικά ζωτικά σημεία.

Ο 20χρονος νοσηλεύεται στη νευροχειρουργική κλινική και φέρει εγκεφαλικές κακώσεις που προς το παρόν δεν χρήζουν χειρουργικής παρέμβασης ή νοσηλείας σε μονάδα εντατικής θεραπείας, απαιτούν όμως παρακολούθηση και εγρήγορση. Ο 28χρονος νοσηλεύεται στη χειρουργική κλινική.