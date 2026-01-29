Τραγωδία στη Ρουμανία: Εφτασαν στη Θεσσαλονίκη οι δύο τραυματίες - Real.gr

Προσγειώθηκε, πριν από λίγο, στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης, το αεροσκάφος – ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που μεταφέρει δύο εκ των τριών τραυματιών του πολύνεκρου τροχαίου δυστυχήματος με οπαδούς του ΠΑΟΚ, που συνέβη την περασμένη Τρίτη 27 Ιανουαρίου, στη Ρουμανία.

Το αεροσκάφος με τους δύο τραυματίες απογειώθηκε λίγο μετά τις 11:30 από την Τιμισοάρα και προσγειώθηκε γύρω στις 13:10 στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης.

Οι τραυματίες θα διακομιστούν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, όπου σε πρώτη φάση θα οδηγηθούν στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, όπου θα γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις και θα μείνουν στη μονάδα βραχείας νοσηλείας έως ότου γίνει η εισαγωγή τους στις κλινικές.

Ο τρίτος τραυματίας, που είναι πιο σοβαρά τραυματισμένος, παραμένει στη Ρουμανία καθώς χθες υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.