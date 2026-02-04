Quantcast
Τραγωδία στη Ρουμανία: Επιστρέφει σήμερα στη Θεσσαλονίκη και ο τρίτος τραυματίας από το πολύνεκρο τροχαίο - Real.gr
real player

Τραγωδία στη Ρουμανία: Επιστρέφει σήμερα στη Θεσσαλονίκη και ο τρίτος τραυματίας από το πολύνεκρο τροχαίο

09:26, 04/02/2026
Τραγωδία στη Ρουμανία: Επιστρέφει σήμερα στη Θεσσαλονίκη και ο τρίτος τραυματίας από το πολύνεκρο τροχαίο

Σύνοψη από το

  • Η κατάσταση της υγείας του οπαδού του ΠΑΟΚ μετά το σοκαριστικό τροχαίο στη Ρουμανία κρίνεται σταθερή. Εξετάζεται το ενδεχόμενο να ξεκινήσει ακόμη και σήμερα η διαδικασία αερομεταφοράς του στη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με πηγές από την ελληνική πρεσβεία.
  • Ο τραυματίας εξακολουθεί να νοσηλεύεται διασωληνωμένος. Η διακομιδή του θα πραγματοποιηθεί υπό αυστηρές ιατρικές προϋποθέσεις, προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε καταπόνηση της κατάστασής του.
  • Μετά το τροχαίο, ο τραυματίας υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο νοσοκομείο της Τιμισοάρα. Η επέμβαση αφορούσε τη σταθεροποίηση της σπονδυλικής στήλης και την αντιμετώπιση οιδήματος.
Στην Ελλάδα πρόκειται να μεταφερθεί μέσα στην ημέρα ο τρίτος τραυματίας από το τραγικό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στην Τιμισοάρα της Ρουμανίας και κόστισε τη ζωή σε επτά φιλάθλους του ΠΑΟΚ.

Η κατάσταση της υγείας του οπαδού του ΠΑΟΚ μετά το σοκαριστικό τροχαίο στη Ρουμανία κρίνεται σταθερή, ενώ οι θεράποντες ιατροί εξετάζουν το ενδεχόμενο να ξεκινήσει ακόμη και σήμερα η διαδικασία αερομεταφοράς του στη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με πηγές από την ελληνική πρεσβεία που μετέδωσε το Mega.

Δείτε το βίντεο

Ο τραυματίας εξακολουθεί να νοσηλεύεται διασωληνωμένος και η διακομιδή του θα πραγματοποιηθεί υπό αυστηρές ιατρικές προϋποθέσεις, προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε καταπόνηση της κατάστασής του.

Μετά το τροχαίο ο τραυματίας υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο νοσοκομείο της Τιμισοάρα, η οποία αφορούσε τη σταθεροποίηση της σπονδυλικής στήλης και την αντιμετώπιση οιδήματος.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved