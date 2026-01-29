Τραγωδία στη Ρουμανία: Επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη οι δύο τραυματίες του τροχαίου δυστυχήματος - Τα λόγια του πατέρα του 20χρονου - Real.gr

Λίγο μετά τις 11:30 ξεκίνησε η αεροδιακομιδή προς τη Θεσσαλονίκη του 20χρονου Κωνσταντίνου και του 28χρονου Μάριου, των δύο εκ των τριών φιλάθλων του ΠΑΟΚ που τραυματίστηκαν στο τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία.

Το αεροσκάφος του ΕΚΑΒ που απογειώθηκε λίγο μετά τις 9:15 από την Ελευσίνα έφθασε στις 10:33 στην Τιμισοάρα και τους παρέλαβε προκειμένου να τους μεταφέρει στο αεροδρόμιο Μακεδονία, όπου αναμένεται να φτάσει περίπου στις 13:00.

Πρώτος από το νοσοκομείο Τιμισοάρα βγήκε ο 20χρονος Κωνσταντίνος, ο οποίος με ασθενοφόρο μεταφέρθηκε στο αεροδρόμιο της πόλης ώστε να τον παραλάβει το αεροσκάφος του ΕΚΑΒ. Μαζί με τον Μάριο, θα διακομιστούν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, το οποίο είναι έτοιμο να τους υποδεχθεί, παρά το γεγονός ότι σήμερα δεν εφημερεύει.

Το μεσημέρι ο επαναπατρισμός και των σορών των επτά φιλάθλων του ΠΑΟΚ

Στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο της Τιμισοάρα είχε σπεύσει και ο πατέρας του παιδιού ο οποίος εμφανώς συγκινημένος είπε: «Έχει χτυπήσει στο κεφάλι, είναι σοκαρισμένος. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα, οδεύουμε προς το καλύτερο, συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων». «Έχει ο Θεός», κατάληξε με δάκρυα στα μάτια ο πατέρας του 20χρονου Κωνσταντίνου.

Επιπλέον, σήμερα με ειδική πτήση θα επαναπατριστούν και οι σοροί των επτά φιλάθλων του ΠΑΟΚ που σκοτώθηκαν το μεσημέρι της Τρίτης στη Ρουμανία, με το C-130 να απογειώνεται από την Ελλάδα στις 13:00 για να τις παραλάβει.

Οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ θα βρεθούν στο αεροδρόμιο Μακεδονία κατά την άφιξη του C-130 ώστε να συνοδεύσουν τις σορούς έως το γήπεδο της Τούμπας.

«Δίνουμε ραντεβού λοιπόν στο αεροδρόμιο Μακεδονία στις 16:30 αποκλειστικά με μηχανάκια για να συνοδεύσουμε τις σορούς των αδερφών μας έως το γήπεδο της Τούμπας. Για όσους δεν έχουν μηχανές το ραντεβού δίνεται έξω από το πέταλο της θύρα 4 στις 17:00 ώστε να τους υποδεχθούμε για τελευταία φορά», αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους οι οργανωμένοι οπαδοί του Δικεφάλου.