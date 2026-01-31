Τραγωδία στη Ρουμανία: Σήμερα το τελευταίο «αντίο» στους πέντε φιλάθλους του ΠΑΟΚ σε Θεσσαλονίκη και Αλεξάνδρεια Ημαθίας - Real.gr

Το τελευταίο «αντίο» θα πουν σήμερα φίλοι και συγγενείς στους πέντε οπαδούς του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στο φρικτό δυστύχημα στη Ρουμανία. Οι δύο φίλοι τους κηδεύτηκαν χθες σε Θεσσαλονίκη και Πιερία.

Σήμερα θα κηδευτούν οι τρεις νέοι που κατάγονταν από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας. Η εξόδιος ακολουθία του Κώστα Μαρκόπουλου, του Δημήτρη Μαρωνίτη και του Βασίλη Πάλου θα ψαλεί στις 13:00 και οι σοροί τους θα βρίσκονται στον ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου από τις 11 το πρωί.

Στις 12:00 συγγενείς και φίλοι θα αποχαιρετήσουν τον Γιώργο Κεσανίδη, στον Ιερό Ναό Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου στην Ευκαρπία. Στη 1 μετά το μεσημέρι θα κηδευθεί ο Θανάσης Γκουζούρης, στα Στεφανινά του δήμου Βόλβης.

Τραγωδία στη Ρουμανία: Θρήνος στις κηδείες των 2 φιλάθλων του ΠΑΟΚ – Η κατάσταση της υγείας του 20χρονου τραυματία

Μάλιστα στις κηδείες αναμένεται παραστεί και ο ένας από τους 3 τραυματίες του σοκαριστικού τροχαίου, που πήρε εξιτήριο την Παρασκευή μετά από ημέρες νοσηλείας σε νοσοκομείο της Ρουμανίας και στο «Παπαγεωργίου» Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα πληροφορίες της ΕΡΤ3 για την κατάσταση της υγείας του 20χρονου που νοσηλεύεται στο νοσοκομείο της Τιμισοάρα, οι γιατροί αναμένεται να αποφασίσουν σε συμβούλιο που θα πραγματοποιηθεί -εκτός απροόπτου -τη Δευτέρα, το πότε θα είναι σε θέση να επαναπατριστεί.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως παραμένει διασωληνωμένος, πλην όμως μειώθηκε η καταστολή, ενώ φέρεται να κίνησε τα άκρα του, εκτός του ακινητοποιημένου χεριού, λόγω κατάγματος που φέρει από το τροχαίο.