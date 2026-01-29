Τραγωδία στη Ρουμανία: «Στον ίδιο δρόμο που σκοτώθηκε ο πατέρας του μας πήρε και το παιδί μας» - Real.gr

Αρχαία τραγωδία θυμίζει η ιστορία του Δημήτρη, ενός εξ των επτά φιλάθλων του ΠΑΟΚ, οι οποίοι σκοτώθηκαν στο τροχαίο στη Ρουμανία.

Η Αλεξάνδρεια Ημαθίας έχει «ντυθεί» στα μαύρα, γιατί έχασε τρία νέα παιδιά, ενώ όλοι μιλούν για το τραγικό παιχνίδι που έπαιξε η μοίρα στην οικογένεια του Δημήτρη, αφού στον ίδιο ακριβώς δρόμο είχε σκοτωθεί και ο πατέρας του. Συγγενείς του άτυχου νέου μίλησαν για τον άτυχο νεαρό και την τραγωδία για την οικογένειά του.

Συγγενείς του νεαρού, μιλώντας στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» επιβεβαιώνουν την τραγική αυτή δήλωση. Συντετριμμένη μίλησε για τον Δημήτρη και η θεία του νεαρού, η οποία δεν μπορεί να πιστέψει πως δε θα ξαναδεί τα πράσινα μάτια του ανιψιού της.

«Ο Δημήτρης μας, το παλικάρι μας ήτανε, το παλικάρι μας. Δεν το πιστεύουμε ότι χάσαμε το παλικάρι μας, σε εκείνον τον δρόμο, δεν το πιστεύουμε. Μοναχοπαίδι είναι… Η μάνα το μεγάλωσε από 12 χρόνων μόνη της, γιατί σκοτώθηκε ο πατέρας του στον ίδιο δρόμο ακριβώς. Στον ίδιο δρόμο που σκοτώθηκε ο πατέρας του μας πήρε και το παιδί μας. Το μεγάλωσε από 12 χρόνων μόνη της. Προσπαθούσε να του δώσει ό,τι καλύτερο», είπε η θεία, κλαίγοντας με λυγμούς.

«Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει τέτοιος πόνος που νιώθουμε. Τον λεβέντη μου με τα πράσινα μάτια που χάθηκε για πάντα. Για πάντα το παιδί μου, για πάντα. Ένα παιδί που αγαπούσε και ανθρώπους και ζώα και τους βοηθούσε όλους. Το παλικάρι μας, όλους. Ήταν το καλόψυχο παιδί μας. Ήταν η οικογένεια πρώτα και μετά ο ΠΑΟΚ. Πονάμε παιδιά, πολύ πονάμε. Πονάμε για το παλικάρι μας, τον λεβέντη μας. Δεν πρόλαβε να μας πει τίποτα. Έφυγε τόσο χαρούμενος για αυτό το ταξίδι. Το περίμενε με χαρά να πάει στον ΠΑΟΚ. Πήγαν όλοι φίλοι μαζί», πρόσθεσε.