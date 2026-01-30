Τραγωδία στη Ρουμανία: Θρήνος στις κηδείες των 2 φιλάθλων του ΠΑΟΚ - Η κατάσταση της υγείας του 20χρονου τραυματία - Real.gr

Το Σάββατο η εξόδιος ακολουθία για τους 3 νέους από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας.

Ράγισαν καρδιές στη Θεσσαλονίκη που θρηνεί τους 7 νέους που χάθηκαν τόσο άδικα. Φίλοι και συγγενείς αποχαιρέτησαν την Παρασκευή τον Χρήστο Ζέζιο στον ιερό ναό Αγίων Θεοπατόρων Ιωακείμ και Άννης στην στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης. «Πάντα πρόθυμος, γι’ αυτό πραγματικά θα μας λείψει η ευγενική του φυσιογνωμία» τόνισε στην κάμερα του ΑΝΤ1 ο πατήρ Γεώργιος Κουτσαφτάκης. Από την μεριά τους, άνθρωποι που τον γνώριζαν δήλωσαν ότι: «Ήταν ψυχούλα, ένα πάρα πολύ καλό παιδί», «κανείς δεν μπορεί να τον ξεχάσει, είναι πολύ μεγάλος ο πόνος».

Το τελευταίο «αντίο» είπαν συγγενείς και στενοί φίλοι και στον Βασίλη Μολδοβανίδη, στον ναό Προφήτη Ηλία στον Αρωνά Πιερίας, ενώ το Σάββατο θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία για τους 3 νέους από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας.

Με αιμάτωμα στο κεφάλι νοσηλεύεται ο 20χρονος

Παράλληλα, ο 28χρονος που επέβαινε στο μοιραίο βανάκι έλαβε εξιτήριο από το νοσοκομείο, ενώ ο 20χρονος νοσηλεύεται στη νευροχειρουργική κλινική του νοσοκομείου Παπαγεωργίου με αιμάτωμα στο κεφάλι. Οι γιατροί δηλώνουν αισιόδοξοι για την πορεία της υγείας του. «Έχουν επιληφθεί οι νευροχειρουργοί, δεν χρήζει χειρουργικής παρέμβασης ή νοσηλείας στην ΜΕΘ» τόνισε ο Κώστας Φορτούνης, διευθυντής της Α’ χειρουργικής του νοσοκομείου Παπαγεωργίου.

Τέλος, σημάδια σταθερής βελτίωσης παρουσιάζει ο 20χρονος φίλαθλος του ΠΑΟΚ που τραυματίστηκε σοβαρά και εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της Ρουμανίας. Οι θεράποντες ιατροί αναμένεται να συνεδριάσουν τη Δευτέρα, εκτός απροόπτου, για να αποφασίσουν αν είναι ασφαλής ο επαναπατρισμός του.

Αν και ο 20χρονος παραμένει διασωληνωμένος, οι γιατροί έχουν μειώσει την καταστολή, ένδειξη ότι το σώμα του ανταποκρίνεται θετικά στη θεραπεία. Ο ίδιος κινεί πλέον τα άκρα του, με εξαίρεση το χέρι του, που παραμένει ακινητοποιημένο λόγω κατάγματος που υπέστη στο δυστύχημα.

Τα ρουμανικά μέσα ενημέρωσης

Την ίδια στιγμή, τα ρουμανικά μέσα ενημέρωσης συνεχίζουν να ασχολούνται με το δυστύχημα, προσπαθώντας να ρίξουν «φως» στα αίτια της τραγωδίας.

Μάλιστα, κάποια δημοσιεύματα υποστηρίζουν ότι στις τοξικολογικές εξετάσεις του οδηγού του μοιραίου βαν εντοπίστηκαν ουσίες, σύμφωνα με δηλώσεις που έκανε η εκπρόσωπος της ρουμανικής εισαγγελίας.

«Τοξικολογικές εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν από ιατροδικαστές αποκάλυψαν ότι ο Έλληνας οδηγός του μίνι λεωφορείου που ενεπλάκη στο ατύχημα της Τρίτης, στην εθνική Οδό DN6 στην κομητεία Τίμις, είχε καταναλώσει κάνναβη, κοκαΐνη και αλκοόλ» δήλωσε την Πέμπτη στην AGEPRESS η Εισαγγελέας Μπέρθα Κονσταντινέσκου, εκπρόσωπος της Εισαγγελίας του περιφερειακού δικαστηρίου.

Αναλυτικά η εκπρόσωπος τύπου εισαγγελίας της Τιμισοάρα ανέφερε: «Καταρτίστηκε δελτίο τοξικολογικής ανάλυσης από το Ινστιτούτο Ιατροδικαστικής της Τιμισοάρα που αφορά τον οδηγό του οχήματος, ο οποίος απεβίωσε, με σκοπό την ανίχνευση ψυχοδραστικών ουσιών στο αίμα. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων επιβεβαίωσαν την παρουσία 2 ψυχοδραστικών ουσιών, και συγκεκριμένα κάνναβης και κοκαΐνης. Επίσης ανιχνεύθηκε και αιθυλική αλκοόλη. Οι έρευνες συνεχίζονται με σκοπό την εξακρίβωση όλων των περιστάσεων υπό τις οποίες προκλήθηκε το τροχαίο δυστύχημα».

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει η ρουμανική τηλεόραση, στα εγκληματολογικά εργαστήρια εξετάζονται και 2 ύποπτα φακελάκια που βρέθηκαν στο βαν.

Τι λέει ο δικηγόρος του 20χρονου

Ο Νίκος Πετρίδης, δικηγόρος του 20χρονου τραυματία, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» δήλωσε: «Η πληροφόρηση που έχω είναι ότι υπήρξε μια επίσημη ανακοίνωση από την αρμόδια εισαγγελία περί εύρεσης κάποιων ευρημάτων που σχετίζονται ενδεχομένως με χρήση ουσιών ή αλκοόλ. Δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω γιατί οι πληροφορίες είναι δημοσιογραφικές.

Φαίνεται, όμως, ότι είναι ακριβείς, τουλάχιστον λόγω των επανειλημμένων ανακοινώσεων από τα ΜΜΕ της Ρουμανίας. Η απορία όλων είναι το γεγονός ότι η πορεία του αυτοκινήτου ήταν πραγματικά μη προβλέψιμη και σε έναν βαθμό αδικαιολόγητη και αψυχολόγητη».