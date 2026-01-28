Quantcast
Τραγωδία στη Ρουμανία: Το πρωί της Πέμπτης η αεροδιακομιδή των τριών τραυματιών - Real.gr
real player

Τραγωδία στη Ρουμανία: Το πρωί της Πέμπτης η αεροδιακομιδή των τριών τραυματιών

16:37, 28/01/2026
Τραγωδία στη Ρουμανία: Το πρωί της Πέμπτης η αεροδιακομιδή των τριών τραυματιών

Αύριο θα γίνει η αεροδιακομιδή των τριών τραυματιών οπαδών του ΠΑΟΚ που νοσηλεύονται σε νοσοκομείο της Ρουμανίας μετά το τραγικό τροχαίο δυστύχημα με τους επτά νεκρούς.

Αύριο το πρωί, ειδικά διαμορφωμένο αεροσκάφος του υπουργείου Υγείας πρόκειται να αναχωρήσει από την αεροπορική βάση της Ελευσίνας με προορισμό τη Ρουμανία ώστε να πραγματοποιήσει την αεροδιακομιδή των τριών τραυματιών. Οι τραυματίες θα μεταφερθούν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη.

Οι τρεις τραυματίες είναι ηλικίας 20, 20 και 28 ετών. Ο ένας φέρει πολλαπλά πολυτραύματα και αμφοτερόπλευρες πνευμονικές θλάσεις, ο άλλος κάταγμα ιερού οστού και ο τρίτος παρουσίασε ελάχιστη υπαραχνοειδή αιμορραγία και πολυμώλωπες.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Πυροσβεστική για την έκρηξη στο εργοστάσιο «Βιολάντα»: «Πολύμηνη η διαρροή προπανίου»

Πυροσβεστική για την έκρηξη στο εργοστάσιο «Βιολάντα»: «Πολύμηνη η διαρροή προπανίου»

15:51 28/01
Ρουμανία: Συγκλονίζει ο οδηγός της νταλίκας στην οποία «καρφώθηκε» το βαν των οπαδών του ΠΑΟΚ: «34 χρόνια στο τιμόνι, δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο»

Ρουμανία: Συγκλονίζει ο οδηγός της νταλίκας στην οποία «καρφώθηκε» το βαν των οπαδών του ΠΑΟΚ: «34 χρόνια στο τιμόνι, δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο»

14:53 28/01
Βουλή: Έντονη αντιπαράθεση στην Ολομέλεια για τα Ίμια

Βουλή: Έντονη αντιπαράθεση στην Ολομέλεια για τα Ίμια

16:10 28/01
Ο Τραμπ προειδοποιεί το Ιράν: Αν δεν κάνει συμφωνία για τα πυρηνικά η επόμενη επίθεση θα είναι «πολύ χειρότερη»

Ο Τραμπ προειδοποιεί το Ιράν: Αν δεν κάνει συμφωνία για τα πυρηνικά η επόμενη επίθεση θα είναι «πολύ χειρότερη»

15:44 28/01
Όσοι έχουν γεννηθεί αυτές τις τρεις ημερομηνίες, θα έχουν τύχη μετά τα 60 τους χρόνια

Όσοι έχουν γεννηθεί αυτές τις τρεις ημερομηνίες, θα έχουν τύχη μετά τα 60 τους χρόνια

12:30 27/01
Σύσκεψη στο Μαξίμου για το κυκλοφοριακό: Μείωση των φορτηγών στον Κηφισό, έξυπνα φανάρια και στην Αττική, νέοι οδικοί άξονες

Σύσκεψη στο Μαξίμου για το κυκλοφοριακό: Μείωση των φορτηγών στον Κηφισό, έξυπνα φανάρια και στην Αττική, νέοι οδικοί άξονες

16:47 28/01
Λένα Δροσάκη για το διαζύγιό της: «Όταν ξεκίνησα να μιλάω για το τι θέλω, άρχισα να γίνομαι δυσάρεστη»

Λένα Δροσάκη για το διαζύγιό της: «Όταν ξεκίνησα να μιλάω για το τι θέλω, άρχισα να γίνομαι δυσάρεστη»

08:15 27/01
Στάθης Κόικας - Ηλιάνα Μαυρομάτη: Μαζί και ερωτευμένοι

Στάθης Κόικας - Ηλιάνα Μαυρομάτη: Μαζί και ερωτευμένοι

07:02 28/01
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved