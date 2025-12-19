Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: 19χρονος έπεσε από μπαλκόνι 4ου ορόφου και σκοτώθηκε - Real.gr

Τραγικό τέλος βρήκε το βράδυ της Δευτέρας ένας 19χρονος στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, έπειτα από πτώση από μπαλκόνι τετάρτου ορόφου.

Σύμφωνα με το thestival.gr, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 22:00, όταν ο νεαρός, αλβανικής καταγωγής, έπεσε από μπαλκόνι πολυκατοικίας κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο οι διασώστες διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε η πτώση του νεαρού άνδρα διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.