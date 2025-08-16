Θεσσαλονίκη: Οδηγός ανασύρθηκε νεκρός ύστερα από τροχαίο - Δύο τραυματίες - Real.gr

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα συνέβη τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου (16/8) στην Θεσσαλονίκη.

Ένας νεαρός άνδρας ανασύρθηκε νεκρός από το αυτοκίνητο που οδηγούσε έπειτα από εκτροπή του οχήματος για άγνωστη προς το παρόν αιτία.

Το δυστύχημα συνέβη επί της Λεωφόρου Γεωργικής Σχολής, στην περιοχή Μίκρας του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη.

Στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική με 6 πυροσβέστες και 2 οχήματα, που αρχικά απεγκλώβισαν τον νεαρό χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ άλλοι δύο νεαροί που επέβαιναν στο αυτοκίνητο παραδόθηκαν στο ΕΚΑΒ τραυματισμένοι. Και οι τρεις διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Παπανικολάου.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το όχημα αρχικά προσέκρουσε σε καφάο και στη συνέχεια έπεσε σε περίφραξη ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου της περιοχής.