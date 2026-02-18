Τραγωδία στη Βάρη: Νεκροί δύο άνδρες από ηλεκτροπληξία - Real.gr

Δύο εργάτες έχασαν την ζωή τους από ηλεκτροπληξία σε δυστύχημα που σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στη Βάρη.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, περίπου στις 12 το μεσημέρι ένας 39χρονος και ένας 21χρονος που πραγματοποιούσαν εργασίες ανακαίνισης σε διαμέρισμα τετάρτου ορόφου πολυκατοικίας, χτυπήθηκαν, κάτω από άγνωστες συνθήκες, από ρεύμα με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό τους.

Οι δύο άνδρες διακομίστηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το μεσημέρι στις 13:00 άσφυγμοι και απνοϊκοί στο Ασκληπιείο Βούλας.

Έγιναν προσπάθειες ΚΑΡΠΑ σύμφωνα με το πρωτόκολλο, οι οποίες ήταν άκαρπες και διαπιστώθηκε ο θάνατος τους.