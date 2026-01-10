Τραγωδία στη Βιάννο: Νεκρός κυνηγός που έπεσε σε χαράδρα - Real.gr

Quantcast
13:10, 10/01/2026
Τραγωδία στη Βιάννο: Νεκρός κυνηγός που έπεσε σε χαράδρα

Tραγωδία σημειώθηκε πριν από λίγο στο Καστρί της Βιάννου, όπου ένας νεαρός άνδρας έχασε την ζωή του όταν έπεσε σε χαράδρα.

Σύμφωνα με το creta 24, ο άνδρας, ηλικίας περίπου 30 ετών, είχε πάει για κυνήγι στην περιοχή, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες έπεσε σε χαράδρα βάθους 30 μέτρων.

Ο αδερφός και ο πατέρας του νεαρού, που βρίσκονταν μαζί του ειδοποίησαν τις αρχές και στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της 3ης ΕΜΑΚ, που επιχείρησαν για την ανάσυρσή του.

Δυστυχώς ο άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και παραδόθηκε νεκρός στο ΕΚΑΒ.

