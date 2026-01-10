Τραγωδία στη Βιάννο: Νεκρός κυνηγός που έπεσε σε χαράδρα - Real.gr

Tραγωδία σημειώθηκε πριν από λίγο στο Καστρί της Βιάννου, όπου ένας νεαρός άνδρας έχασε την ζωή του όταν έπεσε σε χαράδρα.

Σύμφωνα με το creta 24, ο άνδρας, ηλικίας περίπου 30 ετών, είχε πάει για κυνήγι στην περιοχή, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες έπεσε σε χαράδρα βάθους 30 μέτρων.

Ο αδερφός και ο πατέρας του νεαρού, που βρίσκονταν μαζί του ειδοποίησαν τις αρχές και στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της 3ης ΕΜΑΚ, που επιχείρησαν για την ανάσυρσή του.

Δυστυχώς ο άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και παραδόθηκε νεκρός στο ΕΚΑΒ.