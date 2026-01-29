Τραγωδία στη «Βιολάντα»: Σε κλίμα οδύνης η κηδεία της 47χρονης Σταυρούλας - Real.gr

Βαρύ πένθος σήμερα καθώς τελούνται οι κηδείες των τριών εκ των πέντε εργατριών που έχασαν την ζωή τους κατά την έκρηξη στο εργοστάσιο «Βιολάντα», στα Τρίκαλα.

Πριν από λίγο, η οικογένεια, συγγενείς και φίλοι είπαν το τελευταίο «αντίο» στην 47χρονη Σταυρούλα Μπουκουβάλα, μητέρα τριών παιδιών, 23, 18 και 15 ετών.

Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε σε βαρύ κλίμα στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου στο Προάστιο του δήμου Παλαμά Καρδίτσας.

Ο πόνος είναι αβάσταχτος για την οικογένεια της 47χρονης, τους φίλους και τους συναδέλφους της, που την αποχαιρέτησαν με βουβό πόνο.