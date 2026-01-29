Τραγωδία στη «Βιολάντα»: Σε κλίμα οδύνης η κηδεία της 47χρονης Σταυρούλας - Real.gr

Quantcast
15:06, 29/01/2026
Τραγωδία στη «Βιολάντα»: Σε κλίμα οδύνης η κηδεία της 47χρονης Σταυρούλας

Βαρύ πένθος σήμερα καθώς τελούνται οι κηδείες των τριών εκ των πέντε εργατριών που έχασαν την ζωή τους κατά την έκρηξη στο εργοστάσιο «Βιολάντα», στα Τρίκαλα.

Πριν από λίγο, η οικογένεια, συγγενείς και φίλοι είπαν το τελευταίο «αντίο» στην 47χρονη Σταυρούλα Μπουκουβάλα, μητέρα τριών παιδιών, 23, 18 και 15 ετών.

Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε σε βαρύ κλίμα στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου στο Προάστιο του δήμου Παλαμά Καρδίτσας.

Ο πόνος είναι αβάσταχτος για την οικογένεια της 47χρονης, τους φίλους και τους συναδέλφους της, που την αποχαιρέτησαν με βουβό πόνο.

