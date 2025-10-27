Τραγωδία στη Ζάκυνθο: Νεκρός ένας 48χρονος σε τροχαίο - Το ΙΧ του προσέκρουσε σε δύο δέντρα - Real.gr

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε, τη Δευτέρα (27/10) το πρωί στα Πηγαδάκια, με θύμα έναν 48χρονο Βρετανό, μόνιμος κάτοικος του νησιού.

Σύμφωνα με πληροφορίες , ο άτυχος άντρας, έχασε τον έλεγχο του οχήματος που οδηγούσε και προσέκρουσε πάνω σε δύο δέντρα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα. Οι συνθήκες του τροχαίου δεν έχουν διευκρινιστεί. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

H επίσημη ανακοίνωση της αστυνομίας:

«Πρωινές ώρες σήμερα 27 Οκτωβρίου 2025, στην Ε.Ο. Ζακύνθου-Βολιμών (περιοχή Πηγαδάκια), αυτοκίνητο ι.χ., που οδηγούσε 48χρονος αλλοδαπός, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε δέντρα, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του. Προανάκριση για τον ακριβή προσδιορισμό των συνθηκών του τροχαίου δυστυχήματος, διενεργείται από το Τμήμα Τροχαίας Ζακύνθου».