Τραγωδία στη Ζάκυνθο: «Το πίτμπουλ τρόμαξε από πυροβολισμούς κυνηγών...» - Τι λέει η μητέρα του δίχρονου στην DailyMail - Real.gr

Αδυνατεί να συνειδητοποιήσει την ανείπωτη τραγωδία που χτύπησε την πόρτα της οικογένειάς της, η μητέρα του 2χρονου Λίο, που έχασε τη ζωή του όταν το κατασπάραξε σκύλος, ράτσας πίτμπουλ, που είχαν υιοθετήσει στο σπίτι τους στη Ζάκυνθο.

Όλα συνέβησαν σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, υποστήριξε χαρακτηριστικά, αποδίδοντας την επίθεση στον τρόμο που ένιωσε ο σκύλος, ακούγοντας πυροβολισμούς και σφυρίχτρες από κυνηγούς.

Παράλληλα, η μητέρα του Λίο, Ρόμπι, αδυνατώντας να συγκρατήσει τα δάκρυά της, τον χαρακτήρισε ως το «πιο γλυκό παιδί που μπορείτε να φανταστείτε» και «το όνειρο κάθε μητέρας».

«Λέγαμε ότι ακόμα και άνθρωποι που δεν αγαπούν τα παιδιά λάτρευαν τον Λίο, γιατί ήταν τόσο γλυκός. Ήταν ξεχωριστός και όλοι τον αγαπούσαν, ο πατέρας του, εγώ, όλη η οικογένεια» πρόσθεσε, μιλώντας στην DailyMail.

Παράλληλα, η Ρόμπι, που εγκαταστάθηκε στη Ζάκυνθο πριν από αρκετά χρόνια, ενώ μεγάλωσε στο Άντοβερ του Χαμσάιρ, κάνει λόγο για ένα όμορφο αγοράκι που δεν σταματούσε να χαμογελά, γεμίζοντας χαρά την οικογένειά του. «Αγαπούσε τα ζώα που έχουμε εδώ και έχουμε πολλά: γάτες, άλογα, σκύλους», προσθέτει.

Αφού διευκρινίζει, δε, ότι «το πίτμπουλ δεν είχε δημιουργήσει ποτέ κάποιο πρόβλημα πριν από το Σάββατο», περιέγραψε πώς συνέβη η τραγωδία.

«Ο σύζυγός μου είχε σώσει τον σκύλο και ήταν δεμένος στον κήπο, με αλυσίδα δέκα μέτρων, δίπλα στο δάσος όπου εκείνη την ώρα υπήρχαν κυνηγοί. Ακούγονταν πυροβολισμοί και υπήρχαν κι άλλα σκυλιά, ενώ οι κυνηγοί χρησιμοποιούσαν σφυρίχτρες. Πραγματικά πιστεύω ότι αυτό τρόμαξε τον σκύλο και τον έκανε να επιτεθεί», υποστηρίζει.

Η Ρόμπι ισχυρίστηκε μάλιστα ότι όχι μόνο «δεν είχαμε ποτέ κανένα πρόβλημα με τον σκύλο από τότε που τον πήραμε», αλλά «άφηνε τον Λίο να του γαργαλάει την κοιλιά, να τον χαϊδεύει και τον έγλειφε στο πρόσωπο. Δεν είχε δείξει ποτέ επιθετικότητα. Ο Λίο έπαιζε μαζί του συνέχεια».

Στη συνέχεια, η χαροκαμένη μητέρα αναφέρει ότι όλα έγιναν μέσα σε 30 δευτερόλεπτα. «Κάτι απλά “έσπασε” μέσα του και στα 30 δευτερόλεπτα που μπήκαμε μέσα για να τακτοποιήσουμε τα ψώνια, ο Λίο απομακρύνθηκε για να τον δει. Τότε τελείωσαν όλα. Ο Λίο αρπάχτηκε ή ταρακουνήθηκε. Έμοιαζε να τον είχε δαγκώσει μόνο μία φορά».

«Ήταν ήδη αργά, δεν θα τα κατάφερνε»

Στη συνέχεια, η Ρόμπι και ο σύζυγός της κάλεσαν απεγνωσμένα τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, ενώ έβαλαν τον Λίο στο αυτοκίνητο για να τον μεταφέρουν στο νοσοκομείο. Στον δρόμο συνάντησαν και το ασθενοφόρο.

«Τον πήραν από τα χέρια μου και έτρεξαν στο νοσοκομείο, αλλά νομίζω πως ήταν ήδη αργά. Δεν θα τα κατάφερνε, και οι γιατροί το επιβεβαίωσαν όταν φτάσαμε».

Η Ρόμπι τώρα θέλει μόνο να δει το παιδί της: «Έχουν περάσει δύο μέρες και ακόμη δεν έχω μπορέσει να δω τον Λίο, αλλά ελπίζω να μας επιτραπεί σήμερα». Όπως εκμυστηρεύεται, αν ήξερε ότι υπήρχε οποιοσδήποτε κίνδυνος, δεν θα άφηνε ποτέ το παιδί να παίξει με το πίτμπουλ, το οποίο ήταν «ταϊσμένο, ποτισμένο και δεν είχε δημιουργήσει ποτέ πρόβλημα».

Λίγες ημέρες πριν, ο Λίο είχε τα δεύτερα γενέθλιά του. «Όταν γεννήθηκε ήμασταν τόσο χαρούμενοι. Αλλά πάντα είχα έναν ενδόμυχο φόβο ότι δεν θα τον είχα για πολύ. Και τώρα συνέβη. Σήμαινε τόσα πολλά για εμάς και τώρα δεν θα ξαναδούμε το χαμόγελό του ούτε θα ακούσουμε το γέλιο του», είπε η μητέρα.

Στο μεταξύ, φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τον Λίο να χαϊδεύει τα ζώα που της οικογένειας και να σβήνει τα κεράκια στην τούρτα των δεύτερων γενεθλίων του, μόλις πριν από δύο εβδομάδες.

«Τρέξαμε έξω και ο Λίο ήταν στο πάτωμα»

Η Ρόμπι δεν παρέλειψε να διαψεύσει και τα περί άσκησης ποινικών διώξεων στην ίδια και τον σύζυγό της, καθώς όπως λέει, εξήγησαν ότι ο σκύλος ήταν «δεμένος, ταϊσμένος και ποτισμένος και ότι δεν είχε δημιουργήσει ποτέ πρόβλημα».

«Όταν τον βρήκε ο σύζυγός μου, ήταν σαν σκελετός, αλλά τον φροντίσαμε και έγινε καλά. Δεν είχε δείξει ποτέ νευρικότητα ή επιθετικότητα όσο τον είχαμε. Δεν μπορούμε να πιστέψουμε ότι όλα τελείωσαν μέσα σε 30 δευτερόλεπτα. Το πρώτο που μάθαμε ήταν όταν η κόρη μου μπήκε μέσα και είπε: “Τον δάγκωσε το πίτμπουλ”».

Όσο για το πώς αντέδρασε η ίδια και ο σύζυγός της: «Τρέξαμε έξω και ο Λίο ήταν στο πάτωμα. Ο σκύλος δεν ήταν από πάνω του. Ο Λίο δεν κινούνταν. Ήταν μόνο ένα δάγκωμα. Ποτέ δεν φανταστήκαμε ότι θα συνέβαινε αυτό».

Οι Aρχές έχουν κατασχέσει το πίτμπουλ και αναμένεται να αποφασίσουν αν θα θανατωθεί, ενώ η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.