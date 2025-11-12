Τραγωδία στην Αχαΐα: Ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα ο θείος του 3χρονου - «Καλύτερα να πέθαινα εγώ» - Real.gr

Ελεύθερος αφέθηκε, μετά την έξοδό του από το νοσοκομείο, ο 25χρονος θείος του 4χρονου παιδιού που βρήκε τραγικό θάνατο πέφτοντας από μεγάλο ύψος στην Πάτρα.

«Πήρα το παιδί από το σπίτι του παππού για να πάμε βόλτα. Τον Αντρίκο τον είχα σαν παιδί μου, του έκανα όλα τα χατίρια. Παίζαμε και έτρεξε μπροστά μου, τον πήρα αγκαλιά και γλιστρήσαμε και πέσαμε στον δρόμο από ύψος. Τι να σας πω; Καλύτερα να πέθαινα εγώ», είπε στον εισαγγελέα, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για τις συνθήκες του δυστυχήματος, ενώ φως θα ρίξουν και τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης.

Τραγική φιγούρα ο παππούς του 3χρονου που περιγράφει πώς συνέβη το μοιραίο ατύχημα που κόστισε τη ζωή στο εγγονάκι του.

Όπως περιέγραψε ο παππούς του παιδιού, το παιδάκι γκρίνιαζε και ο 25χρονος το πήρε αγκαλιά να το πάει μία βόλτα για να ηρεμήσει. Εκεί η τραγωδία ξεκινά με τον άνδρα να χτυπά το κεφάλι του στη γωνία ενός μπαλκονιού που προεξείχε με αποτέλεσμα να ζαλιστεί και να πέσει από το τοιχίο έχοντας το άτυχο 3χρονο αγοράκι στην αγκαλιά του.

«Το παιδί έκανε φασαρία, βγαίνει ο θείος του και το παίρνει αγκαλιά — πά’ να δούμε κότες, γουρούνια κ.λπ. Και βαράει ο άνθρωπος στο μπαλκόνι και πέφτει μαζί με το παιδί αγκαλιά. Εγώ το πήγα μέχρι την Αχαΐα, από εκεί το ανέλαβε το ασθενοφόρο που το πήγε στην Πάτρα».

Ο θείος του 3χρονου δήλωσε στο STAR: «Του έφερε μία σακούλα γαριδάκια, σοκολάτες και αυτά και τρώγαμε. Άρχισε να κλαίει ότι θέλει να βγει έξω, να πάει, δεν τον αφήναμε. Και κάποια στιγμή του λέει ο Γιώργης “πάμε”, το έβγαλε έξω σιγά σιγά, μετά ήθελε τη μάνα του, η μάνα του μάζευε ελιές. Ζαλίστηκε ο άνθρωπος που το είχε αγκαλιά — είναι ψηλό το παιδί και η μάντρα ήταν δύο με δυόμισι μέτρα. Έπεσε αυτός πάνω στο παιδί. Ή χτύπησε το κεφάλι του ή του ’ρθε ζάλη».

«Να του αποσπάσει την προσοχή πήγαινε ο δόλιος, δεν ήθελε να τον σκοτώσει. Κάθε δεύτερη μέρα ήταν στο σπίτι μου αυτό το παιδί», πρόσθεσε.

Το τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε λίγο πριν τις 16:00 χθες στην περιοχή του Αγίου Νικολάου Σπάτων στη Δυτική Αχαΐα.

Πιο συγκεκριμένα, το μεσημέρι της Τρίτης (11/11) ο 25χρονος, βγήκε μια βόλτα έξω από το σπίτι, αγκαλιά με τον 3χρονο ανιψιό του, τον μικρό Ανδρέα, στο χωριό τους, Άγιο Νικόλαο Σπάτων στην Αχαΐα. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο 25χρονος περπατούσε αγκαλιά με το παιδί και χτύπησε το κεφάλι του στο μπαλκόνι και έπεσαν μαζί στο κενό.

Λίγη ώρα μετά τη μοιραία πτώση, οι συγγενείς του αγοριού ξεκίνησαν να το μεταφέρουν με δικό τους όχημα στο Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας. Καθ’ οδόν ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ, το οποίο τους συνάντησε στα μέσα της διαδρομής και μετέφερε το παιδί πρώτα στο Κέντρο Υγείας και έπειτα στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Πατρών, με σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, που του έκαναν ΚΑΡΠΑ επί 40 λεπτά, η καρδιά του το πρόδωσε και το μωράκι έφυγε από τη ζωή από ανακοπή λίγο πριν τις 8 το βράδυ. Στο άκουσμα της είδησης, γονείς και συγγενείς λύγισαν έξω από το νοσοκομείο.

Το ύψος του τοιχίου ήταν περίπου 2 μέτρα και αποτέλεσμα της πτώσης ήταν να χάσει τη ζωή του το παιδί βυθίζοντας την οικογένεια στη θλίψη.