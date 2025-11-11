Τραγωδία στην Αχαΐα: Νεκρό 3χρονο αγοράκι που έπεσε από μάντρα - Real.gr

Η Αστυνομία ερευνά τις συνθήκες της τραγωδίας.

Σκηνές αρχαίας τραγωδίας εκτυλίσσονται αυτή την ώρα στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Πατρών, καθώς υπέκυψε στα τραύματά του, ο 3χρονος που το μεσημέρι είχε τραυματιστεί σοβαρά πέφτοντας από μάντρα και από ύψος περίπου 2 μέτρα, στην περιοχή του Αγίου Νικολάου Σπάτων, στη Δυτική Αχαΐα.

Σύμφωνα με το tempo24, άμεσα στήθηκε μεγάλη επιχείρηση για τη μεταφορά του αγοριού, στο Καραμανδάνειο και παρά τη μεγάλη μάχη των γιατρών, το παιδάκι δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Στο Καραμανδάνειο προσήλθαν γονείς και συγγενικά πρόσωπα της οικογένειας, τα οποία λύγισαν στο άκουσα του τραγικού μαντάτου.

Την ώρα του δυστυχήματος το παιδάκι ήταν με τον θείο του, ενώ οι γονείς βρισκόταν σε χωράφι.

Η Αστυνομία ερευνά τις συνθήκες της τραγωδίας.