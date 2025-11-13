Τραγωδία στην Αχαΐα: Σήμερα η κηδεία του 3χρονου Ανδρέα – «Καλύτερα να είχα πεθάνει εγώ» λέει ο θείος του - Real.gr

Στην Αχαΐα, συγγενείς και φίλοι αποχαιρετούν σήμερα τον 3χρονο Ανδρέα, το παιδί που έχασε τη ζωή του όταν έπεσε από μάντρα στην περιοχή του Αγίου Νικολάου Σπάτων.

Το μικρό φέρετρο θα μεταφερθεί το πρωί στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου στα Σπάτα Αχαΐας, μέσα σε κλίμα βαθιάς οδύνης.

Η τοπική κοινωνία της Δυτικής Αχαΐας παραμένει συγκλονισμένη από τον τραγικό χαμό του 3χρονου Ανδρέα, που έπεσε από μάντρα ύψους περίπου δύο μέτρων το απόγευμα της Τρίτης. O 25χρονος, που πρόσεχε τον 3χρονο Ανδρέα, είχε βγει μαζί του μια βόλτα στην αυλή του σπιτιού. Την ώρα που περπατούσαν, ο άνδρας χτύπησε το κεφάλι του σε χαμηλό μπαλκόνι, με αποτέλεσμα να ζαλιστεί και να πέσει στο κενό μαζί με το παιδί που κρατούσε αγκαλιά.

«Πήρα το παιδί από το σπίτι του παππού για να πάμε βόλτα. Τον Αντρίκο τον είχα σαν παιδί μου, του έκανα όλα τα χατίρια. Παίζαμε και έτρεξε μπροστά μου, τον πήρα αγκαλιά και γλιστρήσαμε και πέσαμε στον δρόμο από ύψος. Τι να σας πω; Καλύτερα να πέθαινα εγώ», είπε στον εισαγγελέα, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για τις συνθήκες του δυστυχήματος, ενώ φως θα ρίξουν και τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης.

Τραγική φιγούρα ο παππούς του 3χρονου που περιγράφει πώς συνέβη το μοιραίο ατύχημα που κόστισε τη ζωή στο εγγονάκι του.

Όπως περιέγραψε ο παππούς του παιδιού, το παιδάκι γκρίνιαζε και ο 25χρονος το πήρε αγκαλιά να το πάει μία βόλτα για να ηρεμήσει. Εκεί η τραγωδία ξεκινά με τον άνδρα να χτυπά το κεφάλι του στη γωνία ενός μπαλκονιού που προεξείχε με αποτέλεσμα να ζαλιστεί και να πέσει από το τοιχίο έχοντας το άτυχο 3χρονο αγοράκι στην αγκαλιά του.

«Το παιδί έκανε φασαρία, βγαίνει ο θείος του και το παίρνει αγκαλιά — πά’ να δούμε κότες, γουρούνια κ.λπ. Και βαράει ο άνθρωπος στο μπαλκόνι και πέφτει μαζί με το παιδί αγκαλιά. Εγώ το πήγα μέχρι την Αχαΐα, από εκεί το ανέλαβε το ασθενοφόρο που το πήγε στην Πάτρα».

Σύμφωνα με το Star, ο 25χρονος θείος, τεχνίτης και συνηθισμένος να εργάζεται σε ύψη, είναι συντετριμμένος και αδυνατεί να συνειδητοποιήσει το τραγικό γεγονός. Στην κατάθεσή του στους αστυνομικούς, ο νεαρός ανέφερε με δάκρυα στα μάτια: «Είμαι συντετριμμένος. Καλύτερα να είχα πεθάνει εγώ παρά ο Ανδρέας μας. Τον είχα σαν παιδί μου».

«Τον είχα στην αγκαλιά μου. Λίγο αργότερα μου ξέφυγε πήγα να τον συγκρατήσω και οι δύο μαζί πέσαμε από ύψος περίπου 2 με 3 μέτρα», πρόσθεσε ο 25χρονος.

Σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Ωστόσο, ο 25χρονος αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή εισαγγελέα, ο οποίος ζήτησε να γίνει προκαταρκτική εξέταση για να διευκρινιστούν οι ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας.

Το τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε λίγο πριν τις 16:00 χθες στην περιοχή του Αγίου Νικολάου Σπάτων στη Δυτική Αχαΐα.

Πιο συγκεκριμένα, το μεσημέρι της Τρίτης (11/11) ο 25χρονος, βγήκε μια βόλτα έξω από το σπίτι, αγκαλιά με τον 3χρονο ανιψιό του, τον μικρό Ανδρέα, στο χωριό τους, Άγιο Νικόλαο Σπάτων στην Αχαΐα. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο 25χρονος περπατούσε αγκαλιά με το παιδί και χτύπησε το κεφάλι του στο μπαλκόνι και έπεσαν μαζί στο κενό.

Λίγη ώρα μετά τη μοιραία πτώση, οι συγγενείς του αγοριού ξεκίνησαν να το μεταφέρουν με δικό τους όχημα στο Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας. Καθ’ οδόν ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ, το οποίο τους συνάντησε στα μέσα της διαδρομής και μετέφερε το παιδί πρώτα στο Κέντρο Υγείας και έπειτα στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Πατρών, με σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, που του έκαναν ΚΑΡΠΑ επί 40 λεπτά, η καρδιά του το πρόδωσε και το μωράκι έφυγε από τη ζωή από ανακοπή λίγο πριν τις 8 το βράδυ. Στο άκουσμα της είδησης, γονείς και συγγενείς λύγισαν έξω από το νοσοκομείο.

Το ύψος του τοιχίου ήταν περίπου 2 μέτρα και αποτέλεσμα της πτώσης ήταν να χάσει τη ζωή του το παιδί βυθίζοντας την οικογένεια στη θλίψη.