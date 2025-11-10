Τραγωδία στην Αλεξανδρούπολη: 18χρονη εντοπίστηκε νεκρή στο διαμέρισμά της - Real.gr

Τραγωδία σημειώθηκε στην Αλεξανδρούπολη, καθώς μια 18χρονη φοιτήτρια Μοριακής Βιολογίας, εντοπίστηκε νεκρή σήμερα το μεσημέρι μέσα στο διαμέρισμα όπου διέμενε.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του e-evros.gr, η μητέρα της φοιτήτριας είχε να επικοινωνήσει κάποια εικοσιτετράωρα μαζί της, καθώς η κόρη της δεν απαντούσε στα επανειλημμένα τηλεφωνήματά της.

Ανησυχώντας για την τύχη της, ειδοποίησε την Αστυνομία, η οποία έσπευσε στο σημείο. Όταν οι αστυνομικοί μπήκαν στο διαμέρισμα, εντόπισαν τη φοιτήτρια χωρίς τις αισθήσεις της.

Οι πρώτες ενδείξεις δεν δείχνουν σημάδια εγκληματικής ενέργειας, ωστόσο φως στην ακριβή αιτία του θανάτου της θα ρίξει η ιατροδικαστική εξέταση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ίδιου μέσου ενημέρωσης, η άτυχη κοπέλα με καταγωγή από τη Λάρισα ακολουθούσε φαρμακευτική αγωγή για σοβαρό πρόβλημα υγείας που είχε.